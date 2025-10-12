HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Malatya hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Kaza, saat 18.30 sıralarında Malatya-Adıyaman karayolu Kelhalil mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan M.Ö. (60) idaresindeki hafriyat kamyonu karşı yönden gelen C.D. (44) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Kasım Dayan (71) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Kasım Dayan hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Edirne'de 16 düzensiz göçmen yakalandıEdirne'de 16 düzensiz göçmen yakalandı
Usulsüz siren tertibatı bulundu! Motosiklet sürücüsüne 138 bin 172 lira cezaUsulsüz siren tertibatı bulundu! Motosiklet sürücüsüne 138 bin 172 lira ceza

Anahtar Kelimeler:
Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.