Malatya hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Kaza, saat 18.30 sıralarında Malatya-Adıyaman karayolu Kelhalil mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan M.Ö. (60) idaresindeki hafriyat kamyonu karşı yönden gelen C.D. (44) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Kasım Dayan (71) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Kasım Dayan hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır