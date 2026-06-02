Malatya Hava Durumu! 02 Haziran Salı Malatya hava durumu nasıl?

Bugün, 2 Haziran 2026 Salı günü, Malatya'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava genellikle güneşli. Sıcaklıklar 24 ile 14 derece arasında seyredecek. Bu, Malatya'nın tipik yaz havasına uygun bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 3 Haziran Çarşamba günü, hava parçalı bulutlu. Sıcaklıklar 25 ile 12 derece arasında değişecek. 4 Haziran Perşembe günü, hava yine güneşli. Sıcaklıklar 25 ile 13 derece civarında olacak. 5 Haziran Cuma günü ise hava daha da ısınacak. Sıcaklıklar 27 ile 14 derece arasında olacak.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Öğle saatlerinde güneşin etkisiyle sıcaklıklarda artış olabilir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmanız faydalı olacaktır. Bol su içerek vücudunuzun susuz kalmasını önleyebilirsiniz. Akşam saatlerinde hava serinleyecek. Yanınıza bir ceket almanızda yarar var.

Malatya'nın bu dönemdeki hava durumu, açık hava etkinlikleri için oldukça elverişli. Günlük aktivitelerinizi planlarken sıcaklık aralıklarını göz önünde bulundurmalısınız. Hava koşullarını dikkate alarak hazırlık yapmanız, keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.