Malatya Hava Durumu! 02 Mart Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 2 Mart 2026 Pazartesi günü hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 7-9 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 0-3 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzey yönünden hafif esmesi bekleniyor. Rüzgarın yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Nem oranı %38 ile %78 arasında değişiklik gösterecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyredecek. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman kalacak. 3 Mart Salı günü hafif parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 7-9 derece arasında, gece ise 0-3 derece civarında olacak. 4 Mart Çarşamba günü hafif kar yağışı bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 7 derece olacağı tahmin ediliyor. Gece ise sıcaklık -2 derece civarında olacak. 5 Mart Perşembe günü hava, parlak güneş ışığı altında olacaktır. Sıcaklıklar yine 7 derece civarında kalacak.

