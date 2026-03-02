HABER

Malatya Hava Durumu! 02 Mart Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 2 Mart 2026 Pazartesi günü hava durumu güneşli ve ılıman geçecek. Gündüz sıcaklıkları 7-9 derece arasında seyrederken, gece sıcaklıkları 0-3 derece arasında olacak. Rüzgar kuzeyden hafif esecek ve nem oranı %38 ile %78 arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları, güneşli ve ılıman havalarla devam edecek. Sabah ve akşam serinliğine hazırlıklı olmak önemli.

Simay Özmen

Malatya'da 2 Mart 2026 Pazartesi günü hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 7-9 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 0-3 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzey yönünden hafif esmesi bekleniyor. Rüzgarın yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Nem oranı %38 ile %78 arasında değişiklik gösterecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyredecek. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman kalacak. 3 Mart Salı günü hafif parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 7-9 derece arasında, gece ise 0-3 derece civarında olacak. 4 Mart Çarşamba günü hafif kar yağışı bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 7 derece olacağı tahmin ediliyor. Gece ise sıcaklık -2 derece civarında olacak. 5 Mart Perşembe günü hava, parlak güneş ışığı altında olacaktır. Sıcaklıklar yine 7 derece civarında kalacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyredecek. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya dikkat etmek gerekir. Gündüz saatlerinde güneşli havadan faydalanabilirsiniz. Rüzgarın hafif ve yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Nem oranı %38 ile %78 arasında değişiklik gösterecektir.

Malatya'da 2 Mart 2026 Pazartesi günü hava durumu güneşli ve ılıman bir gün olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Gündüz saatlerinde güneşli havanın tadını çıkarmak önemlidir.

hava durumu Malatya
