Malatya Hava Durumu! 03 Mayısıs Pazar Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 3 Mayıs 2026 Pazar günü hava durumu, bölge sakinleri için önemli. Bugün hava, 19 - 22 derece arasında değişen sıcaklıklarla yağmurlu olacak. Bu durum, Malatya hava durumu hakkında bilgi arayanlar için dikkate değer.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 4 Mayıs Pazartesi günü hava, 12 - 15 derece arasında sıcaklıklarla artan bulutlu olacak. 5 Mayıs Salı günü ise 10 - 13 derece arasında değişen sıcaklıklarla sağanak yağışlar bekleniyor. 6 Mayıs Çarşamba günü hava, 14 - 17 derece arasında değişecek. Bu gün bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. 7 Mayıs Perşembe günü ise 19 - 22 derece arasında güneşli bir hava öngörülüyor.

Bu hava koşulları, Malatya'da yaşayanlar ve ziyaretçiler için çeşitli önlemler almayı gerektiriyor. Yağmurlu günlerde su birikintilerinden kaçınmalısınız. Uygun kıyafetler giymek de önemlidir. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak sağlığınızı korur.

Malatya'da hava durumu, bölgenin iklimine bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle güncel hava tahminlerini takip etmek gereklidir. Planlarınızı buna göre yapmak, daha konforlu bir deneyim sağlar.