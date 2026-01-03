HABER

Malatya Hava Durumu! 03 Ocak Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 3 Ocak 2026 Cumartesi günü soğuk ve açık bir hava bekleniyor. Kışın tipik özellikleriyle birlikte sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımlı bir şekilde 20 - 26 dereceye yükselecek. Bu süreçte, sabah ve akşam saatlerinde soğuğa dikkat edilmeli. Ayrıca, günü değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlamak mümkün. Hava durumunu takip etmek önem taşıyor.

Devrim Karadağ

Malatya'da 3 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu soğuk ve açık bir gün olarak öngörülmektedir. Kış mevsiminin tipik özelliklerini taşıyor. Gün boyunca sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişecektir. Bu, Malatya'nın kış aylarında genellikle gördüğü bir değerdir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 4 Ocak Pazar günü sıcaklık 20 - 23 derece olacak. 5 Ocak Pazartesi günü 21 - 24 dereceyi göreceğiz. 6 Ocak Salı günü ise sıcaklık 22 - 25 dereceye yükselecek. 7 Ocak Çarşamba günü 23 - 26 derece beklenmektedir. Bu sıcaklıklar, Malatya'nın kış mevsimindeki değerlerin biraz üzerindedir. Ilıman bir hava bekleniyor.

Bu dönemde uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya hazırlıklı olunmalıdır. Gün içinde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Ani hava değişimlerine dikkat etmelisiniz. Hava durumunu düzenli olarak takip etmekte fayda var.

hava durumu Malatya
