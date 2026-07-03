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Malatya Hava Durumu! 03 Temmuz Cuma Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 3 Temmuz 2026 Cuma günü sıcak ve güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklık 34-36 derece aralığında seyrederken, gece sıcaklığın 23-24 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan hafif esecek. Nem oranının düşük olacağı bu günde, dışarı çıkarken bol su içmek ve güneşten korunmanın önemi vurgulanıyor. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıkların sürmesi öngörülüyor.

Malatya Hava Durumu! 03 Temmuz Cuma Malatya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Malatya'da 3 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34 - 36 derece civarında bekleniyor. Gece saatlerinden ise sıcaklık 23 - 24 derece arasında kalacak. Rüzgar hafif esiyor. Rüzgarın kuzeydoğudan eseceği tahmin ediliyor. Nem oranı düşük seviyelerde olacak.

Bugünkü hava durumu sıcak bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Dışarı çıkarken bol su içmeye özen göstermekte fayda var. Hafif ve terletmeyen kıyafetler seçmek de önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ya da güneş kremi kullanmalısınız.

Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıklar ve güneşli koşullar devam edecek gibi görünmekte. Cumartesi günü 34 - 35 derece bekleniyor. Pazar günü ise sıcaklık 30 - 33 derece arasında olacak. Su tüketimini artırmak ve güneşten korunmak bu dönemde önemli.

Malatya'da 3 Temmuz 2026 Cuma günü sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. Dışarı çıkarken gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumak önem taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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