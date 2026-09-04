Malatya Hava Durumu! 04 Eylül Cuma Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'daki hava durumu, 04 Eylül 2026 tarihinde ilginç bir gün sunuyor. Hava genel olarak parçalı bulutlu ve yer yer açık. Gündüz sıcaklıkları 20 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 17 dereceye kadar düşebilir. Dışarıda hissedilen sıcaklık hafif rüzgar sayesinde çok fazla olmayacak. Bu durum, Malatya’da dışarıda vakit geçirmek için güzel bir fırsat sunuyor. Bugünün hava durumu, açık hava etkinlikleri için elverişli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek gibi görünüyor. Hafta sonu sıcaklıkların 19 ile 22 derece arasında dalgalanması bekleniyor. Cuma günü başlayan sıcak hava, Cumartesi ve Pazar günleri artış gösterecek. Hava sıcaklıkları 23-25 derece civarına yükselebilir. Ancak bu süreçte yerel yağışlar yaşanabilir. Şehir genelinde gece sıcaklıkları 16 derecenin altına düşmeyecek. Hafta sonu dışarı çıkmayı planlayanlar için hava durumu ideal.

Hava koşullarını göz önünde bulundurmalıyız. Özellikle hafta sonu dışarıda vakit geçireceklerin yanlarında şemsiye bulundurmaları faydalı olacaktır. Yağışlı havalarda bisiklet ve araç kullanırken dikkatli olunmalı. Havanın bir anda değişebileceğini göz önünde bulundurursak kalın giysiler de yanında bulunabilir. Cilt bakımı için UV koruyucu kullanmak, açık havada uzun süre kalacaklar için önemlidir.

Malatya'da 04 Eylül Cuma 2026 tarihi için hava durumu ideal geçecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar dalgalanma gösterecek. Yaz sonu dönemi için Malatyalıların bu değişikliklere hazırlıklı olmaları önem taşıyor. Dışarıda zaman geçirirken hava durumu bilgileri güncel takip edilmeli. Bu, en keyifli vakti geçirmenize yardımcı olacaktır.