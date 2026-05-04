Malatya Hava Durumu! 04 Mayısıs Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Mayıs 2026 Pazartesi. Malatya'da hava durumu sabah saatlerinde 13 derece civarında. Hava parçalı bulutlu ve hafif yağmurlu. Gündüz sıcaklık 14 dereceye yükselecek. Hafif yağışlar devam edecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 9 dereceye düşecek. Hafif yağışlar sürecek. Rüzgar güney yönünden orta şiddette esecek.

Malatya'da hava durumu, nem oranını artıracak. Hafif yağışlar, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık hissiyatını düşürebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 5 Mayıs Salı hafif yağmurlu olacak. 6 Mayıs Çarşamba ise ara ara güneş görünecek. 7 Mayıs Perşembe hava açık ve güneşli geçecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde düşük sıcaklıklar bekleniyor. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmak da önemlidir. Orta şiddette esecek rüzgar nedeniyle dikkatli olunmalı. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmakta yarar var.

Malatya'da hava durumu, hafif yağışların ardından güneşli bir hale gelecek gibi görünüyor. Hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak önemlidir. Günlük aktivitelerinizi daha rahat sürdürebilirsiniz.