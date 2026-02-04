HABER

Malatya Hava Durumu! 04 Şubat Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 4 Şubat 2026 Çarşamba günü, hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 7 derece, akşam sıcaklığı ise 3 dereceye düşecek. %78 nem oranı ve 8 km/saat rüzgar hızıyla birlikte, yürüyüş yapmayı düşünenler için mükemmel bir gün sağlanıyor. Önümüzdeki günlerde de ılıman hava koşulları devam edecek, bu da açık hava etkinlikleri için fırsatlar sunacak. Güneş koruyucu ürünlerin kullanımı unutulmamalıdır.

Seray Yalçın

Malatya'da 4 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu oldukça güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 7 derece civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 3 dereceye kadar düşecek. Nem oranı %78 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı 8 km/saat civarında olacak. Gün doğumu saati 07:28, gün batımı saati ise 17:51 olarak hesaplandı.

Bugün Malatya'da açık ve güneşli bir gün var. Dışarıda vakit geçirmeyi planlayanlar için ideal bir gün. Yürüyüş yapmak ya da açık hava etkinlikleri düzenlemek için uygun koşullar mevcut.

Önümüzdeki günler de güneşli geçecek. Perşembe günü hava sıcaklığı 6 derece civarında olacak. Cuma günü de sıcaklık 4 derece civarına inecek. Bu dönemdeki ılıman hava koşulları, dışarıda vakit geçirmeyi düşünenler için uygun fırsatlar sunuyor.

Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceği unutulmamalı. Dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Güneşli hava nedeniyle güneş koruyucu ürünler kullanmak cildinizi korumak açısından önemlidir.

Malatya'da 4 Şubat Çarşamba günü hava durumu, açık ve güneşli bir gün geçirecekler için idealdir. Önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman kalacak. Bu da dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun fırsatlar sunacak.

