Malatya Hava Durumu! 04 Şubat Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 4 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu oldukça güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 7 derece civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 3 dereceye kadar düşecek. Nem oranı %78 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı 8 km/saat civarında olacak. Gün doğumu saati 07:28, gün batımı saati ise 17:51 olarak hesaplandı.

Bugün Malatya'da açık ve güneşli bir gün var. Dışarıda vakit geçirmeyi planlayanlar için ideal bir gün. Yürüyüş yapmak ya da açık hava etkinlikleri düzenlemek için uygun koşullar mevcut.

Önümüzdeki günler de güneşli geçecek. Perşembe günü hava sıcaklığı 6 derece civarında olacak. Cuma günü de sıcaklık 4 derece civarına inecek. Bu dönemdeki ılıman hava koşulları, dışarıda vakit geçirmeyi düşünenler için uygun fırsatlar sunuyor.

Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceği unutulmamalı. Dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Güneşli hava nedeniyle güneş koruyucu ürünler kullanmak cildinizi korumak açısından önemlidir.

