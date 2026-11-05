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Malatya Hava Durumu! 05 Kasım Perşembe Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 5 Kasım 2026 tarihi, hafif serinlikle başlayan ılıman bir hava sunuyor. Gün içinde beklenen sıcaklık 20 derece civarında seyredecek. Dışarıda yapılacak aktiviteler için ideal bir zaman dilimi olsa da, yerel yağışların olabileceğine dikkat etmek gerekiyor. Şemsiyeniz veya hafif yağmurluğunuz yanınızda olursa, bu güzel havanın tadını daha rahat çıkarabilirsiniz. Önümüzdeki günler için de aynı hava değişikliklerinin yaşanması öngörülüyor.

Malatya Hava Durumu! 05 Kasım Perşembe Malatya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün 5 Kasım 2026'da Malatya'da hava durumu ılıman. Bahar havasını andırıyor. Sabah saatlerinde hafif serinlik hissediliyor. Gün ilerledikçe hava sıcaklığının 20 derece civarında olması bekleniyor. Güneşin güçlü ışıkları doğal güzellikleri sergiliyor. Hafif rüzgar dışarıda vakit geçirmeyi kolaylaştırıyor. Ancak, dikkate alınması gereken bazı hususlar mevcut. Hava durumu açık ve ferah görünüyor. Fakat, gün içinde yerel yağışlar bekleniyor. Bu durum etkinlikleri etkileyebilir.

Malatya'da yaşayanlar için güzel bir gün. Dışarıda vakit geçirmek için ideal. Ancak, havanın aniden değişebileceğini unutmamak gerekir. Gün içinde dışarıda olanların şemsiye veya hafif yağmurluk bulundurması iyi bir önlem. Özellikle akşam saatlerinde sıcaklık 19-22 derece arasında değişecek. Hafif kalın giysiler daha konforlu olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu stabil kalacak. Perşembe gününü takip eden günlerde sıcaklık 18-21 derece arasında dalgalanacak. Açık ve hafif bulutlu bir hava bekleniyor. Ancak, belirli günlerde yerel yağışların görülebileceği konusunda dikkatli olunmalı. Sabahlara düşen sıcaklıklar hissedilecek. Bu nedenle yaşam alanlarında dikkatli olmak önemlidir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek faydalı.

Şehirde yaşayanlar hava şartlarına bağlı olarak önlemler alabilir. Hava durumu hızla değişebilir. Açık havada geçirilen zamanlarda ani değişikliklere hazırlıklı olmak yararlı. Olası yağışlar için yanınızda hafif bir yağmurluk bulundurmak önemli. Ayrıca, sıcaklıklardaki ani değişimler sağlık açısından dikkat gerektiriyor. Günlük giysi tercihlerinizi buna göre ayarlamak uygun olacaktır.

Malatya'da 5 Kasım 2026 tarihi keyifli bir hava sunuyor. Önümüzdeki günlerde genel anlamda olumlu bir hava bekleniyor. Ancak bazı tedbirler alarak bu güzel havanın tadını çıkarabilirsiniz. Hava durumu değişikliklerini takip etmek ve hazırlıklar yapmak gerekir. Böylece Malatya'nın doğasında keyifli vakit geçirebilirsiniz.

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hava durumu Malatya
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