Malatya Hava Durumu! 05 Ocak Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 5 Ocak Pazartesi günü hava durumu kış mevsiminin tipik özelliklerini taşıyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 9 ile 26 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 9 derece civarında olacak. Gün içinde sıcaklık 26 dereceye kadar yükselecek. Nem oranı %67.14 olarak ölçülüyor. Rüzgar hızı ise 11.2 km/saat. Gün doğumu saati 06:36:43, gün batımı saati ise 17:46:49 olarak hesaplanmış.

Önümüzdeki günlerde Malatya'da hava durumu kış koşullarını sürdürecek. 6 Ocak Salı günü hava sıcaklıkları -8 ile -1 derece arasında olacak. 7 Ocak Çarşamba günü sıcaklık -7 ile 0 derece arasında değişecek. 8 Ocak Perşembe günü ise hava sıcaklıkları -6 ile 3 derece arasında olacak.

Bu soğuk hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmelidir. Sürücüler yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı tedbirli olmalı. Hızlarını düşürmeleri önem arz ediyor. Açık alanlarda çalışanlar ve yürüyüş yapanlar uygun giyim ve ekipman kullanmalıdır. Evlerde ısınma sistemlerinin düzenli bakımı yapılması gerekmektedir. Su borularının donmasına karşı önlemler alınmalıdır. Bu şekilde Malatya'daki hava koşullarına hazırlıklı olunabilir.