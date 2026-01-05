HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya Hava Durumu! 05 Ocak Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da kış mevsiminin etkileri sürüyor. 5 Ocak'ta hava sıcaklıkları 9 ile 26 derece arasında değişecek, nem oranı %67,14 olacak. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıklar -8 ile 3 derece arasında düşüş gösteriyor. Buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması önemli. Sürücüler yolda dikkat etmeli, açık alanlarda çalışanlar uygun giyinmelidir. Ayrıca, evlerde ısınma sistemlerinin bakımı ve su borularının korunması gerekiyor.

Malatya Hava Durumu! 05 Ocak Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Malatya'da 5 Ocak Pazartesi günü hava durumu kış mevsiminin tipik özelliklerini taşıyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 9 ile 26 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 9 derece civarında olacak. Gün içinde sıcaklık 26 dereceye kadar yükselecek. Nem oranı %67.14 olarak ölçülüyor. Rüzgar hızı ise 11.2 km/saat. Gün doğumu saati 06:36:43, gün batımı saati ise 17:46:49 olarak hesaplanmış.

Önümüzdeki günlerde Malatya'da hava durumu kış koşullarını sürdürecek. 6 Ocak Salı günü hava sıcaklıkları -8 ile -1 derece arasında olacak. 7 Ocak Çarşamba günü sıcaklık -7 ile 0 derece arasında değişecek. 8 Ocak Perşembe günü ise hava sıcaklıkları -6 ile 3 derece arasında olacak.

Bu soğuk hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmelidir. Sürücüler yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı tedbirli olmalı. Hızlarını düşürmeleri önem arz ediyor. Açık alanlarda çalışanlar ve yürüyüş yapanlar uygun giyim ve ekipman kullanmalıdır. Evlerde ısınma sistemlerinin düzenli bakımı yapılması gerekmektedir. Su borularının donmasına karşı önlemler alınmalıdır. Bu şekilde Malatya'daki hava koşullarına hazırlıklı olunabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Maduro ve eşi bugün hakim karşısına çıkacak! Kritik saat belli olduMaduro ve eşi bugün hakim karşısına çıkacak! Kritik saat belli oldu
ABD bayrağıyla paylaşımlar gündem oldu! "Korkuya gerek yok"ABD bayrağıyla paylaşımlar gündem oldu! "Korkuya gerek yok"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Osimhen için çok konuşulacak transfer iddiası

Osimhen için çok konuşulacak transfer iddiası

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.