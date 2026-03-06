Malatya Hava Durumu! 06 Mart Cuma Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 6 Mart 2026 Cuma günü hava durumu bulutlu. Sıcaklık 2 ile 8 derece arasında değişecek. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edin. Su geçirmez ayakkabılar da faydalı olacaktır.

7 Mart Cumartesi günü yer yer yağmur ve kar sağanakları bekleniyor. Sıcaklık 5 ile -3 derece arasında olacak. 8 Mart Pazar günü ise güneşli bir hava görülmesi bekleniyor. Sıcaklık 7 ile -4 derece arasında değişecek. 9 Mart Pazartesi günü de güneşli bir hava öngörülüyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde serin havaya hazırlıklı olmak önemlidir. Gündüz saatlerinde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Yağışlı günlerde su geçirmez giysiler ve ayakkabılar kullanmak ıslanmaktan kaçınmanıza yardımcı olur.