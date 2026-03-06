HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya Hava Durumu! 06 Mart Cuma Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 6 Mart 2026 Cuma günü hava durumu bulutlu geçecek ve sıcaklık 2 ile 8 derece arasında değişecek. Bu tarihlerde kalın giysiler tercih edilmesi önem taşırken, su geçirmez ayakkabılar da fayda sağlayacaktır. 7 Mart Cumartesi günü yer yer yağmur ve kar sağanakları bekleniyor. 8 Mart Pazar günü ise güneşli bir hava öne çıkacak. Hazırlıklı olmak, serin sabah ve akşam saatlerinde büyük önem taşıyor.

Malatya Hava Durumu! 06 Mart Cuma Malatya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Malatya'da 6 Mart 2026 Cuma günü hava durumu bulutlu. Sıcaklık 2 ile 8 derece arasında değişecek. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edin. Su geçirmez ayakkabılar da faydalı olacaktır.

7 Mart Cumartesi günü yer yer yağmur ve kar sağanakları bekleniyor. Sıcaklık 5 ile -3 derece arasında olacak. 8 Mart Pazar günü ise güneşli bir hava görülmesi bekleniyor. Sıcaklık 7 ile -4 derece arasında değişecek. 9 Mart Pazartesi günü de güneşli bir hava öngörülüyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde serin havaya hazırlıklı olmak önemlidir. Gündüz saatlerinde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Yağışlı günlerde su geçirmez giysiler ve ayakkabılar kullanmak ıslanmaktan kaçınmanıza yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump gözlerini kapattı; Oval Ofis’te etrafını sarıp dua ettiler!Trump gözlerini kapattı; Oval Ofis’te etrafını sarıp dua ettiler!
İHA gemisine saldırı, Manama'da 2 otel vuruldu...İHA gemisine saldırı, Manama'da 2 otel vuruldu...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

Irak'ta gizemli olay! Necef Çölü'nde bilinmeyen askeri hareketlilik

Irak'ta gizemli olay! Necef Çölü'nde bilinmeyen askeri hareketlilik

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.