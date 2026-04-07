HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya Hava Durumu! 07 Nisan Salı Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 7 Nisan 2026 Salı günü hava durumu serin ve yağışlı geçecek. Öğle saatlerinde aralıklı yağışlar bekleniyor. Sıcaklık kısmen düşerken, en yüksek değer 19-22 derece arasında, en düşük ise 6-9 derece civarında olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları etkili olacak. Çiftçilerin zirai don riski nedeniyle tedbir alması ve hava durumunu takip etmesi önem taşımaktadır. Ani sel olaylarına karşı dikkatli olunmalıdır.

Simay Özmen

Malatya'da 7 Nisan 2026 Salı günü hava durumu, genellikle parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra yerel olarak aralıklı yağışlar bekleniyor. En yüksek sıcaklık 19-22 derece arasında olacak. En düşük sıcaklık ise 6-9 derecede seyredecek. Malatya'da hava, serin ve yağışlı bir gün olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 8 Nisan Çarşamba günü hava, parçalı ve çok bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 19-22 derece aralığında kalacak. En düşük sıcaklık ise 4-7 derece civarında olacak. 9 Nisan Perşembe günü hava kısmen güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 10-13 derece, en düşük sıcaklık ise 4-7 derecede olacak. 10 Nisan Cuma günü kısa süreli sağanaklar bekleniyor. En yüksek sıcaklık 8-11 derece, en düşük sıcaklık 3-6 derece arasında olacak.

Serin ve yağışlı hava koşulları, tarım faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. Zirai don riski nedeniyle çiftçilerin önlem alması önemlidir. Ani sel ve su baskını gibi durumlara karşı dikkatli olunmalıdır. Gerekli tedbirlerin alınması tavsiye edilmektedir.

Malatya'da 7 Nisan 2026 Salı günü hava durumu, serin ve yağışlı olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Bunun için vatandaşlar ve çiftçiler hava durumunu yakından takip etmelidir. Gerekli önlemleri almak oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.