Malatya Hava Durumu! 07 Nisan Salı Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 7 Nisan 2026 Salı günü hava durumu, genellikle parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra yerel olarak aralıklı yağışlar bekleniyor. En yüksek sıcaklık 19-22 derece arasında olacak. En düşük sıcaklık ise 6-9 derecede seyredecek. Malatya'da hava, serin ve yağışlı bir gün olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 8 Nisan Çarşamba günü hava, parçalı ve çok bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 19-22 derece aralığında kalacak. En düşük sıcaklık ise 4-7 derece civarında olacak. 9 Nisan Perşembe günü hava kısmen güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 10-13 derece, en düşük sıcaklık ise 4-7 derecede olacak. 10 Nisan Cuma günü kısa süreli sağanaklar bekleniyor. En yüksek sıcaklık 8-11 derece, en düşük sıcaklık 3-6 derece arasında olacak.

Serin ve yağışlı hava koşulları, tarım faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. Zirai don riski nedeniyle çiftçilerin önlem alması önemlidir. Ani sel ve su baskını gibi durumlara karşı dikkatli olunmalıdır. Gerekli tedbirlerin alınması tavsiye edilmektedir.

