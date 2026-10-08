Malatya Hava Durumu! 08 Ekim Perşembe Malatya hava durumu nasıl?

Bugün, 8 Ekim 2026 tarihinde, Malatya'da hava sakin. Genel olarak iyi bir gün için ideal şartlar sunuyor. Meteorolojik verilere göre, Malatya hava durumu 19 - 22 derece arasında değişiyor. Gün ortasında hava, güneşli ve hafif bulutlu. Güneşin sıcak ışınları dışarıda geçirilen zamanı keyifli hale getiriyor. Bugünkü hava nasıl diye merak edenler için, açık havada zaman geçirmek mümkün.

Gün içerisinde belirli saatlerde hafif esintiler hissedilecek. Akşam saatlerine doğru sıcaklık düşecek. Hafif bir üst giysi almak iyi fikir olabilir. Malatya'nın iklim yapısı gereği, akşam serinliği göz önünde bulundurulmalı. Bu tür bir önlem alırsanız, keyifli bir akşam geçirebilirsiniz. Malatya'da dışarı çıkarken güneş kremi kullanmayı unutmamak önemli. Güneş günün büyük kısmında yüksek olacak. Cilt koruma önlemleri almak en doğrusu.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımlı geçecek. 9 Ekim Cuma günü sıcaklıklar 19 - 21 derece arasında değişecek. Hava genel olarak açık bir gün sunacak. Cumartesi günü sıcaklık düşecek. Sıcaklık 17 - 20 derece arasında seyredebilir. Bu durum hafif bir yağış ihtimalinin söz konusu olduğunu gösteriyor. Hava koşullarındaki değişkenlik göz önünde bulundurulmalı. Dışarıda geçireceğiniz zamanlarda ani gelişen durumlara karşı hazırlıklı olmalısınız. Ani yağışlara karşı ufak bir yağmurluk ya da şemsiye taşımak faydalı olabilir.

Gelecek günlerde, haftanın ortasına doğru hava soğumaya başlayabilir. Sıcaklık 15 - 18 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Bu, dış mekan aktivitelerinde kat kat giyinmeyi gerektirecektir. Malatya hava durumu ile ilgili, bu süreçte kalın giysiler tercih etmek uygun olacaktır. Havanın ne olacağı hakkında şüpheleriniz varsa, planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmeyi unutmayın.

Malatya'da Ekim ayının başlarındaki bu günlerde hava durumu elverişli. Ancak önümüzdeki günlerde sıcaklık düşeceğinden, hava şartlarına göre hazırlıklı olmakta fayda var. Doğanın tadını çıkarmak için ideal olan bu günlerde, keyifli vakit geçirmenizi dilerim.