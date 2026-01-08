Malatya Hava Durumu! 08 Ocak Perşembe Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 8 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu, soğuk ve bulutlu bir gün olarak öngörülüyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 1 derece civarında olacak. Gece de 1 derece civarında karla karışık yağmurlu olacak. Rüzgar güneybatıdan saatte 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %80 civarında kalacak.

Sonraki günler için hava durumu, Malatya'da kar yağışlı günlerin yaşanacağına işaret ediyor. 9 Ocak Cuma günü hava sıcaklığı 3 derece civarında olabilecek. 10 Ocak Cumartesi günü ise 2 derece civarında olması bekleniyor. Her iki gün için kar yağışı bekleniyor.

Soğuk ve yağışlı hava koşullarında, Malatya'daki insanların dikkatli olması gerekiyor. Sokaklarda buzlanma ve kaygan zeminler mevcut. Yürürken dikkatli olunmalı. Araç kullanırken hız limitlerine uyulmalı. Lastiklerin kış koşullarına uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. Soğuk havalarda hipotermi riskine karşı uygun giyinmek önemlidir. Açık hava etkinliklerinden kaçınılmalıdır. Bu önlemler, olumsuz hava koşullarının etkilerini azaltmaya yardımcı olur.