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Malatya Hava Durumu! 08 Temmuz Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklığın 30 derece civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 14 ile 16 derece arasında dalgalanacak. Nem oranı %31 seviyelerinde seyredecek. Açık hava etkinlikleri için bu hava durumu elverişlidir. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için bol su içmek ve hafif giysiler tercih etmek önemlidir. Önümüzdeki günlerde sıcak havanın devam etmesi öngörülüyor.

Malatya Hava Durumu! 08 Temmuz Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Malatya'da 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak olacak. Güneşli bir gün geçirileceği tahmin ediliyor. Gündüz hava sıcaklığı 30 derece civarında olacak. Gece sıcaklık 14 ile 16 derece arasında değişecek. Nem oranı %31 civarında seyredecek. Yağış beklenmiyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı saatte 6 ile 7 kilometre arasında olacak.

Bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor. Sıcak havalardan dolayı güneşe doğrudan maruz kalmamak önemli. Bol su içmek de gereklidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. Perşembe günü sıcaklığın 32 derece olması bekleniyor. Cuma günü ise sıcaklık 33 derece tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri için elverişli. Ancak güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dikkatli olunmalıdır.

Sıcak havalarda bazı önlemler almak önemlidir. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalı. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Bol su içmek ve güneş koruyucu kullanmak da faydalıdır. Rüzgarın etkisi göz önünde bulundurulmalıdır.

Malatya'da 8 Temmuz 2026 Çarşamba hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların gerekli önlemleri alması önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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