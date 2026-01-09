Malatya Hava Durumu! 09 Ocak Cuma Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 9 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu hafif kar yağışı ve sisle başlayacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 2 ile -6 derece arasında değişecek. Malatya'daki hava soğuk ve karla karışık yağışlı olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 10 Ocak Cumartesi günü puslu bir güneş ışığı altında sıcaklıklar 2 ile -6 derece arasında olacak. 11 Ocak Pazar günü bulutlu bir hava hakim olacak ve sıcaklıklar 1 ile -1 derece arasında seyredecek. 12 Ocak Pazartesi günü kar ve yağmur karışımı bir hava bekleniyor. Sıcaklık 2 ile -1 derece arasında olacak.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olunmalı. Buzlanma ve don olayları görülebilir. Sürücüler, araçlarının kış bakımlarını yaptırmalı. Yola çıkarken lastiklerinin uygun olduğundan emin olmalıdır. Yaya olarak dışarı çıkarken kayma riskine karşı dikkat edilmelidir. Uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Evlerde ise ısınma sistemleri düzenli olarak kontrol edilmelidir. Olası arızaların önceden giderilmesi önemlidir.

Malatya'da 9 Ocak 2026 Cuma günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Sürücüler ve yayalar olumsuz hava koşullarına karşı gerekli önlemleri almalıdır. Dikkatli olunması büyük önem taşımaktadır.