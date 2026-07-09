Malatya Hava Durumu! 09 Temmuz Perşembe Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 9 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığı 33 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 17 derece olarak bekleniyor. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük kalacak. Bu durum, hava koşullarını konforlu hale getirecek.

Bugün Malatya'da hava durumu oldukça sıcak. Gündüz sıcaklık 33 derece civarında, gece ise 17 derece civarında olacak. Rüzgar hafif esse de nem oranı düşük kalacak. Bu da hava koşullarını rahatlatacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 10 Temmuz Cuma günü sıcaklık 36 dereceye yükselecek. 11 Temmuz Cumartesi günü ise sıcaklık 35 derece civarında olacak. 12 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığının 35 derece olması tahmin ediliyor.

Sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra dışarıda olanların dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek iyi bir tercih olacaktır. Bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek de faydalıdır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda durmamak önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığı açısından gereklidir.

Malatya'da önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Sıcak havaya uygun önlemler alarak sağlığınızı korumak önemlidir.