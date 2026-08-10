Malatya Hava Durumu! 10 Ağustos Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 34 - 35 derece civarında bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 19 - 20 derece arasında kalacak. Bu sıcaklıklar Malatya'nın yaz iklimine uygundur.

Bugün hava genel olarak güneşli geçecek. Sıcaklıklar yüksek seviyelerde kalmayı sürdürecek. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde hissedilen sıcaklık artış gösterebilir. Bu durum dışarıda vakit geçirenleri etkileyebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Ağustos Salı günü hava sıcaklığının 34 - 35 derece civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklığı yine 19 - 20 derece arasında olacak. 12 Ağustos Çarşamba günü de benzer sıcaklıklar öngörülüyor. Yüksek sıcaklıklar, dışarıda vakit geçirenler için dikkat edilmesi gereken bir durum yaratıyor.

Bu sıcak hava koşullarında güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunulmaması önemlidir. Bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler giymek de faydalı olacaktır. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması, cilt sağlığını korumaktadır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekiyor.

Malatya'da 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü hava sıcak ve güneşli geçecek. Önümüzdeki günlerde de bu durum sürecek. Gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.