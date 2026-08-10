HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya Hava Durumu! 10 Ağustos Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 34 - 35 derece civarında seyrederken, gece 19 - 20 derece arasında kalacak. Yüksek sıcaklıklar, dışarıda vakit geçirenleri olumsuz etkileyebilir. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. Güneşin dik olduğu saatlerde dışarı çıkmamak, bol su içmek ve güneş koruyucu kullanmak sağlık için önem arz ediyor.

Malatya Hava Durumu! 10 Ağustos Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Malatya'da 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 34 - 35 derece civarında bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 19 - 20 derece arasında kalacak. Bu sıcaklıklar Malatya'nın yaz iklimine uygundur.

Bugün hava genel olarak güneşli geçecek. Sıcaklıklar yüksek seviyelerde kalmayı sürdürecek. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde hissedilen sıcaklık artış gösterebilir. Bu durum dışarıda vakit geçirenleri etkileyebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Ağustos Salı günü hava sıcaklığının 34 - 35 derece civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklığı yine 19 - 20 derece arasında olacak. 12 Ağustos Çarşamba günü de benzer sıcaklıklar öngörülüyor. Yüksek sıcaklıklar, dışarıda vakit geçirenler için dikkat edilmesi gereken bir durum yaratıyor.

Bu sıcak hava koşullarında güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunulmaması önemlidir. Bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler giymek de faydalı olacaktır. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması, cilt sağlığını korumaktadır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekiyor.

Malatya'da 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü hava sıcak ve güneşli geçecek. Önümüzdeki günlerde de bu durum sürecek. Gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Televizyonlarda yeni dönem başlıyor! Kanal taraması gerekebilirTelevizyonlarda yeni dönem başlıyor! Kanal taraması gerekebilir
Bakan Kurum’dan sındırgı depreminin 1.yılı paylaşımı: “Yalnız bırakmadık, bırakmayız”Bakan Kurum’dan sındırgı depreminin 1.yılı paylaşımı: “Yalnız bırakmadık, bırakmayız”

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mekke Ortak Savunma Anlaşması Tel Aviv'i korkuttu! İsrailli bakan: "çok kötü, endişe verici ve tehlikeli"

Mekke Ortak Savunma Anlaşması Tel Aviv'i korkuttu! İsrailli bakan: "çok kötü, endişe verici ve tehlikeli"

Yer: Fatih... Soru sorma bahanesiyle yaklaşıp bıçakla polise saldırdı! Korkunç anlar kamerada

Yer: Fatih... Soru sorma bahanesiyle yaklaşıp bıçakla polise saldırdı! Korkunç anlar kamerada

Amedspor'dan Fenerbahçeli Oğuz Aydın hamlesi!

Amedspor'dan Fenerbahçeli Oğuz Aydın hamlesi!

Önce geç kaldı, sonra çıkmak istemedi! Vatandaş yuhaladı konser iptal edildi

Önce geç kaldı, sonra çıkmak istemedi! Vatandaş yuhaladı konser iptal edildi

Maaşlar artacak: Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar!

Maaşlar artacak: Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar!

Bir sigara grubuna daha zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Bir sigara grubuna daha zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.