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Malatya Hava Durumu! 10 Haziran Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 10 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli geçecek. Gündüz hava sıcaklığının 29 derece olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 20 dereceye düşecek. Rüzgar güneyden esecek. Önümüzdeki günlerde de sıcak ve güneşli hava şartları devam edecek, 11 Haziran'da sıcaklık 30 dereceyi bulacak. Sıcak havalarda güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önemli. Su tüketimi artırılmalı.

Malatya Hava Durumu! 10 Haziran Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Malatya'da 10 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 29 derece civarında olması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 20 derece civarında olması öngörülüyor. Rüzgar, güney yönünden saatte yaklaşık 18 kilometre hızla esecek. Nem oranı %55 civarında olacak. Gün doğumu saati 05:02 olarak belirlenmiştir. Gün batımı saati ise 19:49 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde de Malatya'da güneşli ve sıcak hava koşulları etkili olacak. 11 Haziran Perşembe günü hava sıcaklığının 30 derece civarında olması bekleniyor. 12 Haziran Cuma günü ise sıcaklığın 28 derece civarında seyretmesi öngörülüyor. Rüzgar hızı, saatte 2-3 kilometre arasında değişecek.

Bu sıcak havalarda dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak gereklidir. Bol su içmek, güneşin zararlı etkilerine karşı koruyucu bir önlem olacaktır. Özellikle hassas grupların sıcak saatlerde dışarıda bulunmamaları önerilmektedir. Yaşlılar ve çocuklar bu grupta yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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