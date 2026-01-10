Malatya Hava Durumu! 10 Ocak Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 10 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu, soğuk ve puslu olarak öngörülüyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 1 - 2 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 0 - 1 derece arasında seyredecek. Bu koşullar, sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olaylarına neden olabilir. Gün boyunca hafif kar sağanağı ihtimali de bulunuyor. Dolayısıyla, Malatya'da bu gün soğuk ve puslu bir hava bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişmeyecek. 11 Ocak Pazar günü kar yağışı bekleniyor. 12 Ocak Pazartesi günü kar ve yağmur karışımı olabilir. 13 Ocak Salı günü ise hafif kar sağanağı görülebilir. Sıcaklık gündüz 1 - 3 derece aralığında olacak. Gece sıcaklık -2 - 1 derece arasında değişecek.

Bu hava koşulları, yollarda buzlanma ve don olayları yaratabilir. Sürücülerin ve yayaların dikkatli olmaları önemlidir. Yolda kayma riski azalacaktır. Soğuk hava nedeniyle hipotermi riski de vardır. Bu nedenle uygun giyinmek gereklidir. Açık hava aktiviteleri için süreyi sınırlamak faydalı olacaktır. Evlerde ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığına dikkat edilmelidir. Su borularının donmasını önlemek için gerekli önlemler alınmalıdır.

Malatya'da 10 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu soğuk ve puslu olarak öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak akıllıca olacaktır. Gerekli önlemleri almak, olası riskleri azaltmanıza yardımcı olacaktır.