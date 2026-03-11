HABER

Malatya Hava Durumu! 11 Mart Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 11 Mart 2026 tarihinde hava durumu güneşli ve açık olarak öngörülüyor. Sıcaklık 10 ile 3 derece arasında değişerek keyifli bir gün sunacak. Rüzgar ise hafif esecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 ve 13 Mart tarihleri güneşli havaların yanı sıra, açık hava etkinlikleri için ideal fırsatlar sunacak. Güneşten faydalanmak için uygun önlemleri almak önemli.

Seray Yalçın

Malatya'da 11 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve açık olacak. Gün boyunca sıcaklık 10 ile 3 derece arasında değişecek. Rüzgar hafif esecek. Değişik yönlerden gelmesi bekleniyor. Malatya'da bugünkü hava merak edenler için açık bir gün öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Mart Perşembe günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 11 ile 2 derece arasında değişecek. 13 Mart Cuma günü hava çoğunlukla güneşli kalacak. Sıcaklıklar yine 11 ile 2 derece arasında seyredecek. 14 Mart Cumartesi günü hava artan bulutlarla birlikte güneşli olacak. Sıcaklıklar bu gün 12 ile 3 derece arasında olacak. Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak açık ve güneşli geçecek.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarmak için harika bir fırsat. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Güneş ışığından tam anlamıyla faydalanmak için güneş gözlüğü ve şapka gibi koruyucu önlemler de önerilir. Malatya'da önümüzdeki günlerde hava durumu keyifli bir şekilde geçecek.

