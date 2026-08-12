HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya Hava Durumu! 12 Ağustos Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 33-34 derece arasında, gece ise 21-22 dereceye düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcak hava koşulları devam edecek. 13 Ağustos'ta sıcaklık 34-35 derece, 14 Ağustos'ta ise 32-33 derece civarında seyredecek. Sıcak havalarda dikkatli olunması, bol su tüketimi ve güneş koruyucu kullanılması öneriliyor.

Malatya Hava Durumu! 12 Ağustos Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Malatya'da 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 33 - 34 derece arasında. Gece ise sıcaklık 21 - 22 dereceye düşmesi bekleniyor. Bu sıcaklık, tipik yaz iklimi ile uyumlu.

Bugün hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Gündüz 33 - 34 derece, gece 21 - 22 derece olarak tahmin ediliyor. Malatya'da yaz sıcaklıkları yüksek seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer dengeyi sürdürecek. 13 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 34 - 35 derece civarında olacak. 14 Ağustos Cuma günü ise 32 - 33 derece arasında sıcaklık bekleniyor. Yüksek sıcaklıkların devam edeceği öngörülüyor.

Bu sıcak koşullarda dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemli. Gölge alanlarda vakit geçirmek önerilir. Bol su tüketmek ve hafif kıyafetler giymek sıcak çarpması riskini azaltır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da faydalıdır.

Malatya'da 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olarak bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Sıcak hava koşullarına karşı önlemler almak sağlığınızı korumak açısından önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MHP'li Yıldız canlı yayına gönderdiği Demirtaş notuyla gündem oldu!MHP'li Yıldız canlı yayına gönderdiği Demirtaş notuyla gündem oldu!
Plajdaki hırsız edebiyat öğretmeniymiş! Plajdaki hırsız edebiyat öğretmeniymiş!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şirin hakkında karar! Neden 'Öcalan' sloganı attığını açıkladı

Şirin hakkında karar! Neden 'Öcalan' sloganı attığını açıkladı

O ülkede koronavirüs alarmı! Vaka ve ölüm sayıları artıyor: "En yüksek haftalık ölüm"

O ülkede koronavirüs alarmı! Vaka ve ölüm sayıları artıyor: "En yüksek haftalık ölüm"

(Özet) Sturm Graz - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Sturm Graz - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü futbolcuyla aşkını ilan etti! Sosyal medya yıkıldı

Ünlü futbolcuyla aşkını ilan etti! Sosyal medya yıkıldı

Türkiye’nin önde gelen otobüs firması satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Türkiye’nin önde gelen otobüs firması satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Otomotiv devi 508 bin aracını geri çağırdı! Hayati risk ortaya çıktı

Otomotiv devi 508 bin aracını geri çağırdı! Hayati risk ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.