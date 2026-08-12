Malatya Hava Durumu! 12 Ağustos Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 33 - 34 derece arasında. Gece ise sıcaklık 21 - 22 dereceye düşmesi bekleniyor. Bu sıcaklık, tipik yaz iklimi ile uyumlu.

Bugün hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Gündüz 33 - 34 derece, gece 21 - 22 derece olarak tahmin ediliyor. Malatya'da yaz sıcaklıkları yüksek seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer dengeyi sürdürecek. 13 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 34 - 35 derece civarında olacak. 14 Ağustos Cuma günü ise 32 - 33 derece arasında sıcaklık bekleniyor. Yüksek sıcaklıkların devam edeceği öngörülüyor.

Bu sıcak koşullarda dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemli. Gölge alanlarda vakit geçirmek önerilir. Bol su tüketmek ve hafif kıyafetler giymek sıcak çarpması riskini azaltır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da faydalıdır.

Malatya'da 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olarak bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Sıcak hava koşullarına karşı önlemler almak sağlığınızı korumak açısından önemlidir.