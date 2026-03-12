HABER

Malatya Hava Durumu! 12 Mart Perşembe Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 12 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Sıcaklıklar gün boyunca 10 ile 11 derece arasında seyrederken, gece 0 ile 1 dereceye düşecek. 13 Mart Cuma günü de güneşli bir hava bekleniyor. 14 Mart Cumartesi yer yer sağanak yağışlar görülebilir. 15 Mart Pazar günü ise yağmur ve çisenti olabilir. Hava koşullarına uygun giyinmek ve yağışlara karşı önlem almak önem taşımaktadır.

Enis Ekrem Ölüç

Malatya'da 12 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 10 ile 11 derece civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 0 ile 1 derece arasında düşecek. Bu durum, Malatya'daki hava şartlarını "güzel ve ılıman" olarak tanımlatıyor.

13 Mart Cuma günü güneşli havanın devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar yine 10 ile 11 derece arasında değişecek. 14 Mart Cumartesi günü sıcaklıklar 9 ile 10 derece arasında olacak. O gün yer yer sağanak yağışlar görülebilir. 15 Mart Pazar günü zaman zaman yağmur ve çisenti olacak. Bu tarihlerde sıcaklıklar 9 ile 10 derece seviyelerinde kalacak.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. 14 ve 15 Mart tarihlerinde yağmur bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurmak faydalı olacaktır. Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar, yağışların etkilerini göz önünde bulundurmalı. Planlamalarını ona göre yapmaları önerilir.

Malatya'da 12 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu güneşli ve ılıman. Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Ancak hafif yağışlar da yaşanacak.

