Malatya Hava Durumu! 13 Ağustos Perşembe Malatya hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Ağustos 2026 Perşembe, Malatya'da hava sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34-35 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 21-22 derece arasında seyredecek. Hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Bu sıcaklıklar, Malatya'nın yaz iklimine uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 14 Ağustos Cuma günü hava kısmen güneşli. Sıcaklıklar 32-33 derece arasında değişecek. 15 Ağustos Cumartesi günü ise hava yine kısmen güneşli olacak. O gün sıcaklıklar 31-32 derece civarında olacak. 16 Ağustos Pazar günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 29-30 derece arasında seyredecek.

Bu sıcak günlerde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemli. Öğle saatlerinde güneş ışınları en yoğun. Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam saatlerine kaydırmak daha sağlıklı. Dışarı çıkarken şapka, güneş gözlüğü ve bol su bulundurmak önemli. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin. Sıcak havalarda hassas grupların daha dikkatli olması gerekir.

Malatya'nın yaz aylarında genellikle sıcak ve kuru bir iklimi vardır. Bu dönemde hava durumu beklentileri yüksek sıcaklıklar ve bol güneş ışığı şeklindedir. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almak faydalı olacaktır. Uygun önlemler almanız önemlidir.