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Malatya Hava Durumu! 13 Ağustos Perşembe Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da hava durumu, 13 Ağustos 2026 Perşembe günü sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklık 34-35 dereceye ulaşacak. Gece ise 21-22 derece arasında seyredecek. Önümüzdeki günlerde de hava benzer şekilde kısmen güneşli ve sıcak olacak. Açık hava etkinlikleri için sabah veya akşam saatlerini tercih etmek, güneşten korunmak amacıyla ise şapka ve güneş kremi kullanmak önemli. Yaz aylarında sık karşılaşılan yüksek sıcaklıklar, dikkatli olmayı gerektiriyor.

Malatya Hava Durumu! 13 Ağustos Perşembe Malatya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 13 Ağustos 2026 Perşembe, Malatya'da hava sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34-35 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 21-22 derece arasında seyredecek. Hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Bu sıcaklıklar, Malatya'nın yaz iklimine uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 14 Ağustos Cuma günü hava kısmen güneşli. Sıcaklıklar 32-33 derece arasında değişecek. 15 Ağustos Cumartesi günü ise hava yine kısmen güneşli olacak. O gün sıcaklıklar 31-32 derece civarında olacak. 16 Ağustos Pazar günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 29-30 derece arasında seyredecek.

Bu sıcak günlerde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemli. Öğle saatlerinde güneş ışınları en yoğun. Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam saatlerine kaydırmak daha sağlıklı. Dışarı çıkarken şapka, güneş gözlüğü ve bol su bulundurmak önemli. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin. Sıcak havalarda hassas grupların daha dikkatli olması gerekir.

Malatya'nın yaz aylarında genellikle sıcak ve kuru bir iklimi vardır. Bu dönemde hava durumu beklentileri yüksek sıcaklıklar ve bol güneş ışığı şeklindedir. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almak faydalı olacaktır. Uygun önlemler almanız önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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