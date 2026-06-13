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Malatya Hava Durumu! 13 Haziran Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 13 Haziran 2026 Cumartesi günü hava, gök gürültülü sağanak yağışla 30 derece civarında başlayacak. Gece sıcaklığı 15-16 derece arasında değişecek. 14 Haziran Pazar günü sıcaklık 24-25 derece olacak. 15 Haziran'da 27-28 derece bekleniyor, hava güneşli geçecek. 16 Haziran'da sıcaklık yeniden 30 derece olacak. Yağışlı günlerde dışarıda şemsiye bulundurmak ve güneşli günlerde şapka, güneş kremi kullanmak sağlıklı kalmanızı sağlayacak.

Malatya Hava Durumu! 13 Haziran Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Malatya'da 13 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Sıcaklık 30 derece civarında başlayacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 30 derece olması bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 15 - 16 derece arasında olacak. Bu durum, sıcak ve yağışlı bir gün geçireceğimizi gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sakin bir seyir izleyecek. 14 Haziran Pazar günü hava sıcaklığı 24 - 25 derece civarında olacak. Bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlı hava koşulları devam edecek. 15 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklığı 27 - 28 derece civarında bekleniyor. Hava koşullarının güneşli olması tahmin ediliyor. 16 Haziran Salı günü ise sıcaklık 30 derece civarında olacak. Hava koşulları parlak güneş ışığı şeklinde öngörülüyor.

Bu dönemde yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır. Sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmalısınız. Bol su içerek, vücudunuzu nemli tutmanız önemlidir. Bu şekilde Malatya'daki hava durumu koşullarına uygun sağlıklı ve konforlu bir şekilde vakit geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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