HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya Hava Durumu! 13 Kasım Cuma Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da hava durumu, 13 Kasım 2026'da bulutlu ve serin. Sıcaklık değerleri 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Dışarıda yapacağınız aktiviteler için uygun bir ortam sunuluyor, ancak ince bir ceket veya hırka bulundurmak faydalı. Bugün öğle saatlerinde sıcaklık artarken akşam serinleyecek. Önümüzdeki günlerde bulutluluk oranı yüksek kalacak, bu nedenle kalın giyinmek önemli. Hava koşullarını takip etmek, sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

Malatya Hava Durumu! 13 Kasım Cuma Malatya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Malatya'da hava durumu, soğuk kış günlerine hazırlık yaparken merak edilen bir konudur. Bugün, 13 Kasım 2026 tarihinde Malatya'daki hava durumu ilgi çekicidir. Şehirde hava genel olarak bulutludur. Hava serin bir yapı sergilemektedir. Sıcaklık değerleri 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Bu durum dışarıda yapacağınız etkinlikler için uygundur. Ancak, bu bulutlu hava hafif bir serinlik hissi yaratabilir. İnce bir ceket veya hırka ile dışarı çıkmak iyi bir fikirdir.

Bugünkü hava nasıl diye soranlar için, öğle saatlerinde sıcaklık artış gösterebilir. Bu durum yürüyüş yapmak veya açık hava aktivitelerine katılmak için fırsat sunar. Akşam saatlerinde havanın soğumasını beklemek gerekir. Bu nedenle kalın giyinmekte fayda vardır. Malatya'daki hava durumu, mevsimde değişkenlik gösterebilir. Dışarı çıkmadan önce güncel durumu kontrol etmek her zaman iyidir.

Önümüzdeki günlerde Malatya'daki hava durumu serin kalmaya devam edecek. Havadaki bulutluluk oranı yüksek olacaktır. Belirli zaman dilimlerinde güneş görme şansı düşüktür. Sıcaklık değerleri muhtemelen 18 ile 21 derece arasında olacak. Kış aylarının habercisi olarak, kat kat giyinmeyi unutmamak önemlidir. Eğer açık hava planlarınız varsa, günün erken saatlerini tercih etmek keyifli olacaktır.

Hava koşullarına göre alabileceğiniz önlemler önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya dikkat etmek faydalıdır. Gribal enfeksiyonlardan korunmanıza yardımcı olabilir. Uzun süre dışarıda kalmayı düşünüyorsanız, cebinizde yeterli sıvı bulundurmalısınız. Su kaybını önlemek için sık sık su içmek sağlığınıza fayda sağlar. Malatya'nın hava durumuna hakim olmak önemlidir. Bu tür detaylara dikkat etmek, keyifli zaman geçirmenizi sağlar.

Malatya'da 13 Kasım 2026'da keyifli ve serin bir hava var. Dışarıda yapacağınız etkinliklerde hazırlıklı olun. Güne başlarken Malatya hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak, gününüzü daha verimli geçirmenize yardımcı olur.

4000.000 TL’ye kadar kredi fırsatı ON’da!

4000.000 TL’ye kadar kredi fırsatı ON’da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
43 ilde kişisel veri operasyonu! 101 şüpheli gözaltına alındı43 ilde kişisel veri operasyonu! 101 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul için 2 ayrı deprem senaryosu! Beklenen büyüklüklerini de açıkladıİstanbul için 2 ayrı deprem senaryosu! Beklenen büyüklüklerini de açıkladı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Malatya'da askeri helikopter kaza kırıma uğradı! 4 askerimiz şehit oldu

Malatya'da askeri helikopter kaza kırıma uğradı! 4 askerimiz şehit oldu

Türkiye'nin konuştuğu olayda 6 yıl sonra tahliye!

Türkiye'nin konuştuğu olayda 6 yıl sonra tahliye!

Sergen Yalçın yönetiminde ilk sınavda hüsran! Türkiye Belçika'ya yenildi

Sergen Yalçın yönetiminde ilk sınavda hüsran! Türkiye Belçika'ya yenildi

"Arap şeyhinden 2.5 milyon dolar aldı iddiası" sonrası patladı

"Arap şeyhinden 2.5 milyon dolar aldı iddiası" sonrası patladı

AK Parti'den emekli maaşı açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'güçlü' talimat

AK Parti'den emekli maaşı açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'güçlü' talimat

Dolu gidip dolu geliyor: 'İlginç yoğunluk' Vatandaşa uyarı 'Bir önce alın'

Dolu gidip dolu geliyor: 'İlginç yoğunluk' Vatandaşa uyarı 'Bir önce alın'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.