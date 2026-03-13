Malatya Hava Durumu! 13 Mart Cuma Malatya hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Mart 2026, Cuma günü, Malatya'da hava durumu serin ve yağışlı olacak. Bölgesel düzensiz yağışlar etkili olacak. Sıcaklık sabah saatlerinde 0 dereceye düşecek. Öğle saatlerinde ise 8 dereceye yükselebilir. Nem oranı %89 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 8 km/saat civarında esmesi bekleniyor. Bugünkü hava durumu serin ve yağışlı koşullarla geçecek.

14 Mart Cumartesi günü, hava durumu artan bulutlarla devam edecek. En düşük sıcaklık 5 derece civarında olacak. En yüksek sıcaklık ise 10 dereceye ulaşacak. 15 Mart Pazar günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar 3 ile 9 derece arasında değişecek. 16 Mart Pazartesi günü hava daha güneşli hale gelecek. En düşük sıcaklık 1 derece olacak. En yüksek sıcaklık ise 13 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde Malatya'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Serin havaya karşı kalın kıyafet giymeniz önemlidir. Nemli koşullarda kaygan zeminlere karşı dikkatli olmalısınız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşebilir. Kat kat giyinmek pratik bir çözüm olacaktır.

Malatya'da önümüzdeki günlerde hava durumu serin ve yağışlı koşullarla devam edecek. Planlar yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak konforlu ve güvenli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.