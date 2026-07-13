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Malatya Hava Durumu! 13 Temmuz Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 13 Temmuz Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün içinde sıcaklık 35-36 derece arasında bekleniyor. Gece ise sıcaklık 21-22 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeybatıdan esecek. Bunların yanı sıra, nem oranı %21 ile %46 arasında değişecek. Sıcak hava etkinlikler için risk oluşturabilir. Sıcak saatlerde dışarı çıkmamak ve bol su içmek, bu koşullarda alınacak önlemler arasında yer alıyor.

Malatya Hava Durumu! 13 Temmuz Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün 13 Temmuz Pazartesi 2026. Malatya'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 35-36 derece civarında. Gece ise sıcaklık 21-22 derece arasında bekleniyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden esecek. Hızı saatte 11-14 kilometre arasında olacak. Nem oranı %21 ile %46 arasında değişecek. Sıcak ve kuru hava, açık hava etkinlikleri için dikkat gerektiriyor.

Önümüzdeki günlerde Malatya'da hava durumu benzer kalacak. Salı günü sıcaklığın 35-36 derece olması bekleniyor. Çarşamba günü ise sıcaklık 34-35 derece arasında olacak. Rüzgar hızı 1-3 kilometre/saat arasında değişecek. Nem oranı yine %21 ile %46 arasında seyredecek. Bu koşullar, sıcak havaya duyarlı kişiler için risk oluşturabilir.

Bu sıcak hava koşullarında bazı önlemler almak önemlidir. Günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmalıyız. Bol su içmek de faydalı bir yöntemdir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde şapka takmak gereklidir. Ayrıca, güneş kremi kullanarak cildi korumak da önemlidir. Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplar için dikkatli olunmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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