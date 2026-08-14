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Malatya Hava Durumu! 14 Ağustos Cuma Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 14 Ağustos 2026 tarihinde hava durumu tipik yaz sıcaklıklarıyla dikkat çekiyor. Gündüz sıcaklıkları 30 dereceye ulaşırken, gece 18-20 derece arasında serinlik hissedilecek. 15 Ağustos Cumartesi günü benzer sıcaklıklar bekleniyor. 16 Ağustos Pazar günü gök gürültülü sağanak yağış ihtimali var. Dışarıda vakit geçirecekler için güneş koruyucu kullanımı ve bol su tüketimi tavsiye ediliyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunması önemlidir.

Malatya Hava Durumu! 14 Ağustos Cuma Malatya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Malatya'da 14 Ağustos 2026 Cuma günü hava durumu tipik yaz sıcaklıkları ile dikkat çekiyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30 dereceye ulaşacak. Gece ise 18 ile 20 derece arasında serinlik hissedilecek. Hava genellikle açık ve güneşli olacak. Bu durum, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir fırsat sunuyor.

15 Ağustos Cumartesi günü benzer hava koşulları bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 31 ile 32 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları yine 18 ile 20 derece civarında seyredecek. 16 Ağustos Pazar günü, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış ihtimali var. Gündüz sıcaklıkları 28 ile 29 derece, gece sıcaklıkları ise 17 ile 18 derece civarında olacak.

17 Ağustos Pazartesi günü hava, yer yer bulutlu, arada güneş ışığı alacak. Gündüz sıcaklıkları 29 ile 30 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 18 ile 20 derece arasında hissedilecek. Bu dönemde genel olarak hava sıcaklıkları 30 derece civarında sürmeye devam edecek. Hava açık ve güneşli olacak.

Dışarıda vakit geçirecekler için güneş koruyucu ürün kullanımı öneriliyor. Bol su tüketimi de önem taşıyor. Hafif kıyafetler tercih edilmesi faydalı olacaktır. 16 Ağustos Pazar günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara karşı dikkatli olmak gerekiyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunması önemlidir. Gerekli önlemlerin alınması tavsiye ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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