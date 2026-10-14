Malatya Hava Durumu! 14 Ekim Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?

14 Ekim 2026 tarihinde Malatya'da hava durumu oldukça keyifli. Sıcaklık 20 derece civarında. Gökyüzü genellikle açık ve güneşli. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir atmosfer mevcut. Hafif bir rüzgar var. Bu hava, yürüyüş yapmayı cazip kılıyor. Malatya'nın tipik Ekim ayı havasını yansıtıyor. Bu gün, birçok kişi için rahat bir gün geçirme olanağı sunuyor.

15 Ekim'de sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Bazı bölgelerde yerel sağanak yağış bekleniyor. Hava akşam saatlerine doğru daha serinleşecek. Dışarı çıkmayı planlayanlar giyimleri konusunda hazırlıklı olmalı. Akşam saatlerinde serinlik hissedilecek. Bu nedenle, hafif bir ceket bulundurmak faydalı olabilir.

İlerleyen günlerde hava koşullarında belirgin bir değişim olacak. Hafta sonuna yaklaşırken sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Yağışlı günlerin sayısı artabilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmesi önem taşıyor. Dışarıda geçirilen zamanın keyifli olması için tedbir almak önemli. Hava koşullarına uygun giyinmek ve şemsiye almak gereken önlemler arasında.

Malatya'da 14 Ekim'de güzel bir gün yaşanıyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu için dikkatli olmak gerekli. Hava durumunu takip etmek, açık hava aktivitelerinizi daha keyifli hale getirebilir. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmalısınız. Malatya'nın değişken hava koşullarını değerlendirirken bu önerileri aklınızda bulundurmanız faydalı.