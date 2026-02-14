Malatya Hava Durumu! 14 Şubat Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?

Bugün, 14 Şubat 2026 Cumartesi, Malatya'da hava durumu mevsim normallerine uygun. Sıcaklıklar 2 ile 12 derece arasında değişecek. Kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Gün boyunca hava genellikle bulutlu olacak.

Yarından itibaren, 15 Şubat Pazar günü, hava ısınacak. Sıcaklıklar 3 ile 14 derece arasında olacak. Güneşli bir hava hâkim olacak. 16 Şubat Pazartesi günü, sıcaklıklar 4 ile 14 derece arasında seyredecek. Bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. 17 Şubat Salı günü, yağmur ve çisenti görülecek. Sıcaklıklar 5 ile 11 derece arasında olacak.

Bu dönemde, 14 Şubat'ta beklenen sağanaklar nedeniyle, şemsiye bulundurmak faydalı. Hava sıcaklıklarının 2 ile 14 derece arasında değişeceğini unutmamalıyız. Kat kat giyinmek vücut ısısını korumada önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacak. Bu saatlerde kalın giysiler tercih edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde, hava durumu genel olarak ılıman ve yağışlı görünüyor. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Hazırlıklı olmakta fayda var.