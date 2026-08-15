Malatya Hava Durumu! 15 Ağustos Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?

Bugün, 15 Ağustos 2026 Cumartesi, Malatya'da hava durumu keyifli. Gündüz sıcaklığı 32°C civarlarında. Gece ise 21°C seviyelerinde olacak. Hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu. Bu durum, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 16 Ağustos Pazar günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağışlar da olabilir. Gündüz sıcaklığı 30°C, gece ise 16°C olacak. 17 Ağustos Pazartesi günü bölgedeki bazı kesimlerde yağış devam edebilir. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece ise 17°C civarında kalacak. 18 Ağustos Salı günü, hava tekrar güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 30°C, gece ise 17°C seviyelerinde seyredecek.

Bu değişken hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önem taşıyor. 16 ve 17 Ağustos'ta yağışlı hava beklendiğinden dikkatli olunmalı. Bu günlerde dışarıda vakit geçirecekler, yanlarında yağmurluk veya şemsiye bulundurmalı. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sağlığınızı korumak için bu önlemleri almak faydalı olacaktır.

15 Ağustos Cumartesi günü Malatya'da hava durumu açık ve güneşli olacak. Ancak önümüzdeki günlerde yağışlı hava koşulları görülebilir. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak, keyifli ve sağlıklı bir deneyim sağlayacaktır.