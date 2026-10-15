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Malatya Hava Durumu! 15 Ekim Perşembe Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 15 Ekim 2026 tarihi, sonbahar etkilerini hissettiren serin bir gün olarak yaşanıyor. Gün sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişiyor, hafif rüzgar ise ferah bir hava sağlıyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için park yürüyüşleri ve arkadaş buluşmaları için ideal bir zaman sunuluyor. Önümüzdeki günlerde ise soğuk hava dalgaları nedeniyle sıcaklıkların 17 ila 19 dereceye düşmesi bekleniyor. Giyinmeye özen göstermek önemli hale gelecek.

Malatya Hava Durumu! 15 Ekim Perşembe Malatya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Malatya’da 15 Ekim 2026 tarihi, sonbaharın etkisini hissettirdiği bir gün. Günün erken saatlerinde, hava hafif serin. Sıcaklık 20 derece civarında. Güneş daha yavaş yükseliyor. Gün boyunca sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Bu koşullar günlük aktiviteler için uygun. Bazı yerlerde hafif bir rüzgar var. Bu durum, havanın ferah hissettirmesine yardımcı oluyor.

Bugünkü hava durumu, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için keyifli. Parklarda yürüyüş yapmak, kahve içmek ve arkadaşlarla buluşmak için ideal bir zaman. Malatya’nın doğa koşulları farklılıklar yaratabilir. Özellikle gece, sıcaklık düşebilir. Bu durumda, akşam saatlerinde açık havada olanların ceket alması faydalı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Hafta sonuna doğru soğuk hava dalgaları etkili olacak. Sıcaklıklar 17 ila 19 derece arasında seyredecek. Bu dönem, hava koşullarının daha değişken olabileceğini gösteriyor. Dışarı çıkmadan önce hava durumu kontrol etmek akıllıca olacaktır. Azami sıcaklıkların düşmesiyle, giyinmeye dikkat etmek önemli hale geliyor.

Malatya’nın doğal güzelliklerinden yararlanmak isteyenler, hava koşullarına hazırlıklı olmalı. Yürüyüş yapmak isteyenlerin, sıcak ve su geçirmez giysiler seçmesi fayda sağlayabilir. Havanın değişkenliğini göz önünde bulundurarak, açık alan etkinliklerini planlarken esnek davranmak da iyi bir yaklaşım. Aileyle dışarı çıkacaksanız, kat kat giyinmek ve yanınıza atıştırmalık almak zevkinizi artırabilir.

Sonuç olarak, 15 Ekim 2026, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün. Ancak önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki değişimleri dikkate almak lazım. Bugünkü hava durumu, yazın son demlerinde yazdan kalma bir gün gibi hissediliyor. İlerleyen günlerdeki değişiklikler, mevsimlerin farklılıklarını ortaya koyuyor. Her mevsimin kendine özgü güzellikleri ve zorlukları olduğunu unutmamak gerekir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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