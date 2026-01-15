Malatya Hava Durumu! 15 Ocak Perşembe Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 15 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu genellikle açık olacak. Güneşli bir gün bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 0 derece civarında. Gece ise sıcaklık -4 derece olacak. Rüzgarlar hafif olacak. Güney yönlerden esecek. Kısaca hava açık ve güneşli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 16 Ocak Cuma günü sıcaklık 2 - 4 derece arasında olacak. 17 Ocak Cumartesi günü ise 0 - 3 derece arasında değişecek. 18 Ocak Pazar günü sıcaklık -4 - 3 derece arasında olacak. Bu tarihlerde hava genel olarak açık ve güneşli kalacak.

Soğuk hava koşulları nedeniyle dikkatli olunmalı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma riski var. Don olaylarına karşı önlem almak önemlidir. Sürücüler, yola çıkmadan önce araçlarının kış lastiklerini kontrol etmelidir. Yolculuk sırasında hız limitlerine uyulmalıdır. Ayrıca, açık alanlarda vakit geçirenler uygun giyinmelidir. Hipotermi riski için önlem almak da gereklidir. Evlerde ısınma sistemlerinin bakımı yapılmalıdır. Doğalgaz sızıntılarına karşı da dikkat edilmelidir.

Malatya'da hava durumu kış aylarında değişkenlik gösterebilir. Güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak gerekir. Olumsuz hava koşullarından etkilenmemek için dikkatli olunmalıdır.