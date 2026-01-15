HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya Hava Durumu! 15 Ocak Perşembe Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 15 Ocak 2026 tarihinde hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 0 derece civarında iken, gece -4 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde ise hava koşulları değişecek; 16 Ocak'ta sıcaklık 2 - 4 derece arasında kalacak. Soğuk hava nedeniyle dikkatli olunmalı, sabah ve akşam saatlerinde buzlanma riski mevcut. Sürücüler, araçlarını kontrol etmeli ve uygun giyinmelidir. Hava tahminlerini takip etmek önemli.

Malatya Hava Durumu! 15 Ocak Perşembe Malatya hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Malatya'da 15 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu genellikle açık olacak. Güneşli bir gün bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 0 derece civarında. Gece ise sıcaklık -4 derece olacak. Rüzgarlar hafif olacak. Güney yönlerden esecek. Kısaca hava açık ve güneşli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 16 Ocak Cuma günü sıcaklık 2 - 4 derece arasında olacak. 17 Ocak Cumartesi günü ise 0 - 3 derece arasında değişecek. 18 Ocak Pazar günü sıcaklık -4 - 3 derece arasında olacak. Bu tarihlerde hava genel olarak açık ve güneşli kalacak.

Soğuk hava koşulları nedeniyle dikkatli olunmalı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma riski var. Don olaylarına karşı önlem almak önemlidir. Sürücüler, yola çıkmadan önce araçlarının kış lastiklerini kontrol etmelidir. Yolculuk sırasında hız limitlerine uyulmalıdır. Ayrıca, açık alanlarda vakit geçirenler uygun giyinmelidir. Hipotermi riski için önlem almak da gereklidir. Evlerde ısınma sistemlerinin bakımı yapılmalıdır. Doğalgaz sızıntılarına karşı da dikkat edilmelidir.

Malatya'da hava durumu kış aylarında değişkenlik gösterebilir. Güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak gerekir. Olumsuz hava koşullarından etkilenmemek için dikkatli olunmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başakşehir'de zincirleme İETT kazası! Yaralılar varBaşakşehir'de zincirleme İETT kazası! Yaralılar var
Kar yağışı sürprizi! Net tahmin için bu kez tarih verildiKar yağışı sürprizi! Net tahmin için bu kez tarih verildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.