Malatya Hava Durumu! 16 Kasım Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?

16 Kasım 2026 tarihinde Malatya'nın hava durumu, şehrin iklimini yansıtan bir gün olarak ortaya çıkıyor. Hava koşulları yumuşak ve huzurlu bir havayı işaret ediyor. Bugün sıcaklık ortalama 20 derece civarında. Gökyüzü çoğu zaman bulutlu. Ancak arada güneş ışınları belirmekte. Bu durum, dışarıda vakit geçirecekler için keyifli bir atmosfer yaratıyor.

Malatya'da bugün hafif bir rüzgar mevcut. Rüzgar, sıcaklığın hissedilmesini etkiliyor. Hava, biraz daha serin hissettirebilir. Öğleden sonra sıcaklık 19 ile 22 derece arasında dalgalanıyor. Bu durum, hayatı oldukça konforlu kılıyor. Dışarıda zaman geçirecekler için ince bir üst giyim faydalı olabilir. Akşam saatlerinde serinleme hissi belirginleşebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu dengeli ve değişken bir seyir izleyecek. Sıcaklıkların hafif artış göstereceği tahmin ediliyor. 21 ila 23 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Eldeki verilere göre ani bir değişiklik beklenmiyor. Bazı günlerde yerel bazda hafif yağışlar görülebilir. Bu nedenle dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmekte fayda var.

Malatya'nın iklimi kurak yazlar ve ılıman kışlarla karakterizedir. İlkbahar ve sonbahar mevsimlerinde dikkatli olmak gereklidir. Dışarıda bulunmaya karar vermeden önce olası hava değişimlerini göz önünde bulundurmak önemlidir. Güneşli günlerin tadını çıkarmak için koruyucu önlemler almak yararlı olacaktır. Havanın aniden değişebileceği günlerde hafif bir yağmurluk yanınızda bulundurmakta akıllıca bir tercih olur.

Bugünkü hava durumu ve önümüzdeki günler için tahminler, açık havada vakit geçirmek isteyenler için elverişli bir zaman diliminde olduğumuzu gösteriyor. Hava koşullarının değişkenliğini göz önünde bulundurarak dış mekan aktivitelerinizi planlayabilirsiniz. Rahat bir gün geçirmek için doğru önlemleri almak önemlidir.