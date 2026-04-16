Malatya Hava Durumu! 16 Nisan Perşembe Malatya hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Nisan 2026 Perşembe, Malatya'da hava durumu oldukça güzel. Gün boyunca hava güneşli olacak. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde sıcaklık 8 ile 10 derece civarına düşecek. Rüzgar kuzey yönünden hafif, yer yer orta kuvvette esecek. Nem oranı %50 civarında olacak.

Malatya'daki hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun. Dışarıda vakit geçirecekler için hafif bir ceket veya kazak yeterli. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmak faydalı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Cuma günü hava artan bulutlarla birlikte 20 derece civarında olacak. Cumartesi ve Pazar günlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 15 ile 16 derece arasında seyredecek. Cumartesi ve Pazar günleri dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez bir mont almanız faydalı.

Bugünkü hava durumu Malatya'da açık hava etkinlikleri için oldukça uygun. Önümüzdeki günlerde hava koşullarına göre hazırlıklı olmak önemli. Planlarınızı daha rahat gerçekleştirmenize yardımcı olacaktır.