Malatya Hava Durumu! 16 Ocak Cuma Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 16 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 0 ile 1 derece arasında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık -3 ile -4 derece civarına düşecek. Yani, Malatya'da soğuk bir gün geçireceksiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde soğuk olacak. Cumartesi günü sıcaklığın 1 ile 2 derece arasında olması bekleniyor. Pazar günü ise 0 ile 1 derece arasında ölçülecek. Yani, Malatya'da hava durumu soğuk ve bulutlu kalacak.

Bu soğuk koşullarda dikkatli olunmalı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olayları yaşanabilir. Seyahat ederken araçların kayma riskine karşı dikkatli olunmalı. Yaya olarak yürürken kaygan zeminlere karşı tedbir almak önemlidir. Kalın ve kat kat giyinmek de vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Elleri ve ayakları sıcak tutmak da gerekir.

Malatya'da 16 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Soğuk hava koşullarına karşı gerekli önlemleri almak önemli. Sağlığınızı korumak adına dikkatli olmalısınız.