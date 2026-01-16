HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya Hava Durumu! 16 Ocak Cuma Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 16 Ocak 2026'daki hava durumu soğuk ve bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklık 0-1 derece, gece ise -3 ile -4 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma riski ve kaygan zeminlere karşı dikkatli olunması gerekiyor. Kalın giyinmek ve vücut sıcaklığını korumak sağlık açısından büyük önem taşıyor.

Malatya Hava Durumu! 16 Ocak Cuma Malatya hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Malatya'da 16 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 0 ile 1 derece arasında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık -3 ile -4 derece civarına düşecek. Yani, Malatya'da soğuk bir gün geçireceksiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde soğuk olacak. Cumartesi günü sıcaklığın 1 ile 2 derece arasında olması bekleniyor. Pazar günü ise 0 ile 1 derece arasında ölçülecek. Yani, Malatya'da hava durumu soğuk ve bulutlu kalacak.

Bu soğuk koşullarda dikkatli olunmalı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olayları yaşanabilir. Seyahat ederken araçların kayma riskine karşı dikkatli olunmalı. Yaya olarak yürürken kaygan zeminlere karşı tedbir almak önemlidir. Kalın ve kat kat giyinmek de vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Elleri ve ayakları sıcak tutmak da gerekir.

Malatya'da 16 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Soğuk hava koşullarına karşı gerekli önlemleri almak önemli. Sağlığınızı korumak adına dikkatli olmalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Machado Trump ile görüştü: "Nobel Barış Ödülü'nü takdim ettim"Machado Trump ile görüştü: "Nobel Barış Ödülü'nü takdim ettim"
Trump duyurdu: Gazze'yi yönetecek 'Barış Kurulu' üyeleri belirlendiTrump duyurdu: Gazze'yi yönetecek 'Barış Kurulu' üyeleri belirlendi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan gece yarısı 'hava sahası' hamlesi! Önce yasaklandı sonra serbest bırakıldı

İran'dan gece yarısı 'hava sahası' hamlesi! Önce yasaklandı sonra serbest bırakıldı

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Fas, Nijerya'yı penaltılarla devirdi! En-Nesyri attı, Osimhen'in takımı yıkıldı!

Fas, Nijerya'yı penaltılarla devirdi! En-Nesyri attı, Osimhen'in takımı yıkıldı!

Halit Ergenç ticarete atıldı! 2 ton sattı

Halit Ergenç ticarete atıldı! 2 ton sattı

Boş yere başvurana hapis cezası gelecek!

Boş yere başvurana hapis cezası gelecek!

Akaryakıt almaya bugün mutlaka gidin! Okkalı zam gelecek

Akaryakıt almaya bugün mutlaka gidin! Okkalı zam gelecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.