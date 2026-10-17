Malatya Hava Durumu! 17 Ekim Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?

17 Ekim 2026 Cumartesi günü Malatya'da hava durumu dikkat çekiyor. Ortalama sıcaklıkların 20 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Gün, güneşli bir sabahla başlayacak. Akşam saatlerinde yerel hafif yağışlar görülebilir. Bu durum, Malatya'nın özgün iklim dinamiklerini bir kez daha gösteriyor. Sabah saatlerinde dışarı çıkmak rahatlıkla mümkün. Akşam saatlerinde yağan yağışlardan korunmak için resmi giysiler veya şemsiyeler iyi bir fikir.

Malatya'nın coğrafi konumu, hava durumunu etkileyen çeşitli faktörler barındırıyor. Yüksek dağlar ve geniş ova, hava akımlarının değişken olmasına neden oluyor. Bu etkiler, hava tahminlerini değerlendirirken dikkate alınmalıdır. Bugünkü hava durumu ile birlikte, Malatya'da daha değişken bir iklim görünmeye başlayacak. Sıcaklıkların 19 ile 22 derece arasında değişmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu hakkında bazı detaylara dikkat etmekte fayda var. 18 Ekim’de Malatya'da hava biraz bulutlu geçecek. Sıcaklıklar, dünden daha düşük olacak. 17 ile 19 derece arasında değişen sıcaklıklar bekleniyor. Uzun süre dışarıda kalacakların kalın giysiler alması önerilir. Ayrıca, yağışların zemin kayganlaştırabileceği unutulmamalı. Dikkatli yürümek önemli bir husus olacaktır.

19 Ekim tarihi itibarıyla hava durumu değişkenlik gösterecek. Yer yer güneşli anlar yanı sıra yağışlı dönemler de yaşanacak. Sıcaklıkların 18 ile 21 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Geçiş döneminde böyle hava koşulları, şehri etkiliyor. Bu günlerde dışarı çıkarken ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmakta fayda var. Şemsiyenin cepten eksik olmaması iyi bir tedbir olacaktır.

Sonuç olarak, Malatya’da hava durumu değişkenlik gösteriyor. Günlük tahminler, aktivitelerinizi planlamak için faydalı olabilir. Önümüzdeki günlerdeki hava koşullarına hazırlıklı olmak da önemlidir. Malatya'nın iklimini takip etmek, günlük hayatı daha konforlu hale getirecektir.