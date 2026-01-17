Malatya Hava Durumu! 17 Ocak Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Ocak 2026 Cumartesi. Malatya'da hava durumu soğuk. Karla karışık yağmurlar bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 2 derece civarında. Akşam saatlerinde ise 0 derece civarında olması tahmin ediliyor. Gece saatlerinde sıcaklık -4 dereceye düşecek. Rüzgar kuzey yönünden hafif esecek. Yer yer orta kuvvette rüzgar bekleniyor. Nem oranı %82 civarında olacak. Gün doğumu saati 07:41. Gün batımı saati 17:31 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 18 Ocak 2026 Pazar günü, gündüz -1 derece civarında. Gece sıcaklığı ise -6 derece civarında olacak. 19 Ocak 2026 Pazartesi günü gündüz sıcaklığı -2 derece olarak tahmin ediliyor. Gece saatlerinde sıcaklık -4 dereceye düşecek. 20 Ocak 2026 Salı günü gündüz sıcaklığının 0 derece olması öngörülüyor. Gece ise -10 derece olacağı tahmin edilmektedir.

Bu soğuk hava koşullarında dikkatli olunmalı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma riski var. Sürücüler kayma riskine karşı tedbirli olmalıdır. Araçların kış bakımları yaptırılmalıdır. Açık alanlarda çalışanlar, hipotermi riskine karşı uygun giyinmelidir. Uzun süreli dışarıda kalmaktan kaçınılmalıdır. Evlerde ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığı kontrol edilmelidir. Su borularının donmaması için gerekli önlemler alınmalıdır.

Sonuç olarak, Malatya'da hava durumu soğuk. Karla karışık yağmur bekleniyor. Hem trafik hem de kişisel sağlık açısından önlemler almak önemlidir.