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Malatya Hava Durumu! 18 Ekim Pazar Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 18 Ekim Pazar 2026 tarihi itibarıyla hava durumu ılımandır. Sabah saatlerinde güneşli ve açık bir hava hakimdir. Sıcaklık 20 derece civarında beklenmektedir. Öğle saatlerine yaklaşırken sıcaklık 22 dereceye yükselebilir. Hafif rüzgarlar, dış mekan aktiviteleri için ideal ortam sunmaktadır. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterebilir; haftanın ilerleyen günlerinde bulutluluk artabilir ve kısa süreli yağışlar yaşanabilir.

Malatya Hava Durumu! 18 Ekim Pazar Malatya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün 18 Ekim Pazar 2026 tarihi itibarıyla Malatya’da hava durumu ılımandır. Keyifli bir gün sunulmaktadır. Sabah saatlerinde hava açık ve güneşlidir. Hava sıcaklığının 20 derece civarında olması bekleniyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir ortam oluşmaktadır. Öğle saatlerine doğru sıcaklığın 22 dereceye ulaşması muhtemeldir. Akşam saatlerine gelindiğinde sıcaklık 19-20 derece arasında düşecektir.

Malatya'nın bu güzel sonbahar gününde hava durumu dikkat çekmektedir. Sıcaklık kadar rüzgarın hızı da önemlidir. Hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek rüzgar, temiz bir hava solumayı sağlar. Ayrıca açık havada yapılacak aktiviteleri desteklemektedir. Malatya'da hava durumu olarak dışarı çıkıp doğanın tadını çıkarmak için mükemmel bir gün yaşanmaktadır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecektir. Pazartesi günü için bazı bulutlu dönemler öngörülmektedir. Ancak genel hava durumu ılımlı kalacaktır. Sıcaklık aralığının 19 ile 21 derece arasında değişmesi bekleniyor. Salı günü bulutluluk artacak ve kısa süreli yağışlar olabilir. Bu nedenle günlük yaşamda planlarınızı hava durumuna göre yapmalısınız.

Hava koşullarını dikkate alarak dışarı çıkmadan giysi seçiminizi yapmalısınız. Sabah saatlerinde serin hissedilmesi mümkündür. Bu durumda hafif bir ceket almanız faydalı olacaktır. Gün içinde ani hava değişimleri yaşanabilir. Yağmur ihtimaline karşı şemsiyenizi yanınıza almanızda yarar vardır. Sağlıklı beslenmeye devam etmek önemlidir. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için gereklidir.

Sonbahar mevsimindeki değişimler grip gibi enfeksiyonların yayılmasına neden olabilir. Bu dönemde dikkatli olmalısınız. Malatya'daki hava durumu yaşamı etkileyen önemli bir unsurdur. Hava tahminlerine göre plan yapmak sağlığınızı korur. İşlerinizi daha verimli sürdürebilirsiniz. Doğayla uyumlu yaşamak, bu sonbahar gününün tadını çıkarmanın en güzel yoludur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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