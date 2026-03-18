Malatya Hava Durumu! 18 Mart Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 18 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu değişken bir seyir izleyecek. Gün boyunca artan bulutlar görülecek. Sıcaklık 14 derece civarında olacak. Sabah saatlerinde hava kısmen güneşli geçecek. İlerleyen saatlerde bulutlanma artacak. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde hava sıcaklığı 4 dereceye düşecek. Günün ilk yarısında hafif kıyafetler tercih edilebilir. Akşam saatlerinde ise kalın giysiler giymek faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu farklılık gösterecek. 19 Mart Perşembe günü yağmur ve çisenti bekleniyor. 20 Mart Cuma günü az güneşli bir hava olacak. 21 Mart Cumartesi günü kısa süreli sağanaklar yaşanacak. Sıcaklık 11 derece civarında seyredecek. Bu dönemde hava sıcaklıkları 3 ile 12 derece arasında değişim gösterecek. 19 ve 20 Mart tarihlerinde dışarıda yağmura karşı hazırlıklı olmak önemli. 21 Mart'ta ise kısa süreli sağanaklara karşı dikkatli olunmalı.

Malatya'da hava durumu değişken bir yapı sergileyebilir. Güncel hava tahminlerini takip etmek faydalı olacaktır. Planlarınızı hava durumuna göre düzenlemeniz önemlidir.