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Malatya Hava Durumu! 18 Temmuz Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da hava durumu 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü için sıcak ve güneşli olarak tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklıkları 34 dereceye kadar çıkarken, gece sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında olacak. Rüzgar hızı 2-3 kilometre/saat, nem oranı ise %30 ile %35 arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek, bu nedenle sıcak havalarda sağlık önlemleri almak önem taşıyor.

Malatya Hava Durumu! 18 Temmuz Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 18 Temmuz 2026 Cumartesi, Malatya'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 19 ile 22 derece arasında olacak. Rüzgar hızı 2 ile 3 kilometre/saat civarında. Nem oranı %30 ile %35 arasında değişecek. Bu koşullar, Malatya'da yaz günlerini yansıtıyor.

Malatya'da hava durumu sunny bir gün olarak öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 33 ile 35 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları 19 ile 22 derece civarında seyredecek. Rüzgar hızı yine 2 ile 3 kilometre/saat olacak. Nem oranı %30 ile %35 arasında değişecek. Bu da Malatya'nın tipik yaz günlerine işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 19 Temmuz Pazar günü, gündüz sıcaklıkları 34 ile 35 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 20 ile 22 derece civarında seyredecek. 20 Temmuz Pazartesi günü, gündüz sıcaklıkları 35 ile 36 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları 21 ile 23 derece aralığında gerçekleşecek. 21 Temmuz Salı günü, gündüz sıcaklıkları 36 ile 37 derece arasında ölçülecek. Gece sıcaklıkları 22 ile 24 derece civarında olacak. Bu sıcaklıklar, Malatya'nın yaz aylarında alışkın olunan yüksek değerleridir.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olunmalı. Bol su tüketimi önemli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanılmalı. Aşırı sıcaklardan kaçınmak için serin ortamlarda bulunmak faydalıdır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplar daha fazla etkilenebilir. Bu nedenle önlem almak şarttır.

Sonuç olarak, Malatya'da 18 Temmuz Cumartesi günü ve önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Bu koşullarda sağlık için gerekli önlemler alınmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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