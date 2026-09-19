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Malatya Hava Durumu! 19 Eylül Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da bugün hava durumu 20 derece seviyelerinde seyrediyor. Sonbaharın etkileri kendini hissettirirken, sabah saatlerinde hafif bir serinlik hakim. Gün boyunca sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişim gösterecek. Dışarıda vakit geçireceklerin ceket ve bol su bulundurması öneriliyor. Ani hava değişiklikleri için hazırlıklı olmak, etkinlik planlarınızı etkileyebilir. Açık hava etkinlikleri için uygun giyinmek önem taşıyor.

Malatya Hava Durumu! 19 Eylül Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün Malatya'da hava durumu 20 derece civarında. Sonbaharın habercisi olan serin esintiler hissediliyor. Özellikle sabah saatlerinde hafif bir serinlik var. Gün ilerledikçe, hava daha ılık hale geliyor. Malatya'nın doğal güzellikleri arasında bu gün açık ve güneşli. Zaman zaman güzel bir bulut örtüsüyle karşılaşmak mümkün. Bugünkü hava, temiz bir gökyüzü ile serin bir gün geçirmenizi sağlıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Tahminler, gelecek hafta 19 - 22 derece arasında sıcaklıkların olacağını belirtiyor. Bazı günlerde ani hava değişiklikleri yaşanabilir. Özellikle akşam saatlerinde serin rüzgarlar görülecek. Dışarıda vakit geçireceklerin ceket alması akıllıca. Sıcaklıkların düşebileceğini göz önünde bulundurmalısınız.

Malatya'nın iklimi nedeniyle mevsim geçişlerinde hazırlıklı olmak önemli. Açık havada vakit geçireceklerin dikkat etmesi gereken noktalar var. Gün ilerledikçe güneşin etkisiyle hava ısınıyor. Erken saatlerde dışarı çıkmak iyi olabilir. Ancak sıcaklık 20 dereceyi bulduğunda, güneş altında kalmamalısınız. Bol su tüketmek sağlığınız için mühim.

Eğer planladığınız bir etkinlik varsa, hava aniden değişebilir. Yanınıza şemsiye veya hafif bir yağış geçirmez giysi almak faydalı olacaktır. Malatya'da 19 Eylül 2026 tarihi itibarıyla gökyüzü açık. Hava sıcaklığı 20 derece civarında. Önümüzdeki günler için sıcaklıklar 19 – 22 derece arasında dalgalanacak. Hava durumu değişkenlik gösterebilir; bu yüzden hazırlıklı olmak önemlidir. Sağlığınız ve keyifli vakit geçirmeniz için bu önem taşımaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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