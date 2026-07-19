Malatya Hava Durumu! 19 Temmuz Pazar Malatya hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Temmuz 2026 Pazar günü, Malatya'da hava durumu sıcak. Güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34 derece civarında olacak. Gece ise 20 dereceye düşmesi öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 20 Temmuz Pazartesi günü sıcaklığın 36 dereceye ulaşması bekleniyor. 21 Temmuz Salı günü ise 37 derece civarında olması tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkate alınmalıdır.

Böylesi sıcak günlerde dikkatli olunmalıdır. Güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde dışarıda durmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek gereklidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt korunmalıdır. Bu önlemler, sağlığı korur. Yazın tadını daha rahat çıkarmanızı sağlar.