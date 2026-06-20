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Malatya Hava Durumu! 20 Haziran Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 20 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu yaz mevsiminin sıcaklığını hissettirecek. Gündüz sıcaklık 30-32 derece, gece ise 15-16 derece civarında olacak. Genellikle güneşli geçecek hava, açık hava etkinlikleri için uygundur. Hafta sonu piknik, yürüyüş ve havuz keyfi planlayanlar sıklıkla güneş kremi ve hafif kıyafetler tercih etmeli. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 32-34 dereceye yükselecek. Sıcak havalarda sağlık için bol su içmek önemlidir.

Malatya Hava Durumu! 20 Haziran Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Malatya'da 20 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu yaz mevsiminin özelliklerini yansıtıyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30 - 32 derece bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık 15 - 16 derece arasında seyredecek. Hava genellikle güneşli olacak. Yağış ihtimali oldukça düşük, yaklaşık %10 civarında. Bu durum, Malatya'nın karasal ikliminin Haziran ayındaki ortalama koşullarını gösteriyor.

Bu gün hava durumu açık hava etkinlikleri için oldukça uygundur. Piknik yapmayı, yürüyüşe çıkmayı veya havuz keyfi yapmayı planlayanlar için idealdir. Güneş ışınlarının yoğun olacağı bu günde güneş kremi kullanmak önemli. İnce tişörtler giymek cildinizi korumaya yardımcı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 21 Haziran Pazar günü 30 - 32 derece bekleniyor. 22 Haziran Pazartesi günü ise sıcaklık 32 - 34 derece arasında seyredecek. Bu, yazın sıcak günlerinin Malatya'da devam edeceğini gösteriyor.

Sıcak günlerde öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için bol su içmek önemlidir. Hafif ve terletmeyen kıyafetler tercih etmek de faydalıdır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 - 16:00 arasında gölge alanlarda bulunmak iyi bir yöntemdir. Bu önlemler, cilt sağlığı açısından faydalı olacaktır. Sıcak havaların keyfini güvenli bir şekilde çıkarmanıza yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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