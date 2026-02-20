HABER

Malatya Hava Durumu! 20 Şubat Cuma Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 20 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu güneşli ve ılımandır. Gündüz sıcaklığı 9 dereceye ulaşırken, akşam 4 derece civarında seyredecek. Rüzgar saatte 14 kilometre hızla batıdan esecek. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklık 12 dereceye çıkacak. Ayrıca, nem oranı %68 olacak. Gündüz saatleri için hafif giysiler tercih edilmeli. Akşam serinliğine karşı atkı veya şal alınması önerilir.

Simay Özmen

Bugün, 20 Şubat 2026 Cuma günü, Malatya'da hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 9 derece civarında kalacak. Akşam saatlerine gelindiğinde sıcaklık 4 derece seviyelerinde seyredecek. Rüzgar, batı yönünden saatte 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %68 civarında olacak. Hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman bir seyir izleyecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman hale gelecek. 21 Şubat Cumartesi günü, parlak güneş altında hava sıcaklığı 12 dereceye ulaşacak. 22 Şubat Pazar günü ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Bu günde sıcaklık yine 12 derece civarında olacak. Bu dönemde hava koşulları genel olarak ılıman ve güneşli olacak.

Açık hava etkinlikleri için iyi bir zaman. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 9 derece civarında. Hafif bir mont veya ceket almanız rahatlık sağlayacaktır. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 4 dereceye düşecek. Yanınıza bir atkı veya şal almanız faydalı olabilir. Rüzgar batı yönünden eseceği için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edebilirsiniz. Nem oranının %68 civarında olduğunu unutmamalısınız. Cildinizi nemlendirmeyi ihmal etmeyin. Bu önlemlerle Malatya'daki hava durumundan en iyi şekilde faydalanabilirsiniz.

