Malatya Hava Durumu! 21 Ocak Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 21 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklık -4 ile -9 derece arasında değişecek. Gün doğumu 07:40'ta, gün batımı ise 17:37'de gerçekleşecek. Rüzgar kuzeydoğudan hafif esmesi bekleniyor. Nem oranı %50 civarında olacak. Bu koşullarda Malatya'daki hava durumu soğuk ve bulutlu bir gün sunacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu karla karışık yağmurlu koşulları işaret ediyor. 22 Ocak Perşembe günü sıcaklık -2 ile -5 derece arasında olacak. Bu gün kar yağışı bekleniyor. 23 Ocak Cuma günü de hava sıcaklığı yine -2 ile -5 derece arasında kalacak. Kar yağışlı koşullar devam edecek. Dolayısıyla, Malatya'daki hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu olmaya devam edecek.

Bu soğuk hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Malatya'da yaşayanlar ve ziyaretçiler sokaklarda buzlanma ve don olayları ile karşılaşabilirler. Kayma riskine karşı tedbir alınmalıdır. Araç kullanacak olanların yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmeleri faydalı olacaktır. Sıcak tutan giysiler ile su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmelidir. Ayrıca açık alanlarda geçirecekleri süre kısıtlanmalıdır. Bu şekilde Malatya'da güvenli ve konforlu bir gün geçirilmesi sağlanabilir.