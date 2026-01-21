HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya Hava Durumu! 21 Ocak Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 21 Ocak 2026'da hava durumu soğuk ve bulutlu bir gün olarak belirlendi. Sıcaklık -4 ile -9 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde, 22 ve 23 Ocak'ta karla karışık yağmur öngörülüyor. Buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Yerel halk, araç kullanmadan önce hava durumunu kontrol etmeli. Sıcak giysiler ve su geçirmeyen ayakkabılarla tedbir almak önemli.

Malatya Hava Durumu! 21 Ocak Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Malatya'da 21 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklık -4 ile -9 derece arasında değişecek. Gün doğumu 07:40'ta, gün batımı ise 17:37'de gerçekleşecek. Rüzgar kuzeydoğudan hafif esmesi bekleniyor. Nem oranı %50 civarında olacak. Bu koşullarda Malatya'daki hava durumu soğuk ve bulutlu bir gün sunacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu karla karışık yağmurlu koşulları işaret ediyor. 22 Ocak Perşembe günü sıcaklık -2 ile -5 derece arasında olacak. Bu gün kar yağışı bekleniyor. 23 Ocak Cuma günü de hava sıcaklığı yine -2 ile -5 derece arasında kalacak. Kar yağışlı koşullar devam edecek. Dolayısıyla, Malatya'daki hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu olmaya devam edecek.

Bu soğuk hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Malatya'da yaşayanlar ve ziyaretçiler sokaklarda buzlanma ve don olayları ile karşılaşabilirler. Kayma riskine karşı tedbir alınmalıdır. Araç kullanacak olanların yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmeleri faydalı olacaktır. Sıcak tutan giysiler ile su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmelidir. Ayrıca açık alanlarda geçirecekleri süre kısıtlanmalıdır. Bu şekilde Malatya'da güvenli ve konforlu bir gün geçirilmesi sağlanabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
1 yıl geçti... 03.17'de hayat durdu, gözyaşları sel oldu 1 yıl geçti... 03.17'de hayat durdu, gözyaşları sel oldu
Deniz bir anda geri çekildi! Marmara ve Ege’de tedirgin eden görüntü: “Tehlike mi var?”Deniz bir anda geri çekildi! Marmara ve Ege’de tedirgin eden görüntü: “Tehlike mi var?”

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Anlaşma masada kaldı, Suriye ordusu harekata başladı

Anlaşma masada kaldı, Suriye ordusu harekata başladı

Avrupa'da savaş hazırlığı! Ordu duyurdu: Ev ve araçlara el konulacak

Avrupa'da savaş hazırlığı! Ordu duyurdu: Ev ve araçlara el konulacak

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Aşk belgelendi! Türk yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile aşk yaşıyor

Aşk belgelendi! Türk yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile aşk yaşıyor

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

SGK'dan o meslekler için erken emeklilik fırsatı

SGK'dan o meslekler için erken emeklilik fırsatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.