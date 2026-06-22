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Malatya Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 22 Haziran 2026'da güneşli ve sıcak hava koşulları bekleniyor. Sıcaklık 32 ile 17 derece arasında değişecek. Açık hava etkinlikleri için elverişli bir gün yaşanacak. Ancak 23 Haziran'da sağanak yağış ve gök gürültüsü riski bulunuyor. Bu nedenle, kapalı mekanlarla ilgili plan yapmanız önem taşıyor. Diğer günlerde güneş ışığına dikkat ederek önlemler almanız gerektiği unutulmamalıdır.

Malatya Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Malatya'da 22 Haziran 2026 tarihi için hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Sıcaklık 32 ile 17 derece arasında değişecek. Bu sıcaklık aralığı, yaz aylarının ortalama değerlerine yakın. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunmaktadır.

23 Haziran Salı günü hava koşulları değişebilir. Sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu durum, açık hava planı olanlar için dikkatli olmayı gerektiriyor. 24 ve 25 Haziran'da hava tekrar güneşli ve sıcak olacak. Sıcaklık 32 - 17 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına göre önlemler almak önemlidir. 23 Haziran'daki olası yağışlı hava için kapalı mekanlar düşünmelisiniz. Yağmurluğa karşı hazırlıklı olmanızda fayda var. Diğer günlerde güneş ışığından faydalanabilirsiniz. Ancak güneşin zararlı etkilerinden korunmak için önlemler almanız gerekir.

Malatya'da 22 Haziran 2026'da güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler yaşanabilir. Planlarınızı yaparken güncel hava durumunu takip etmelisiniz. Gerekli önlemleri almak da tavsiye edilmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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