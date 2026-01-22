HABER

Malatya Hava Durumu! 22 Ocak Perşembe Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 22 Ocak 2026 Perşembe günü, soğuk ve karlı hava koşulları etkili olacak. Sıcaklık -4 ile -2 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklık -7 derece civarında olacak. Gün boyunca hafif kar yağışı bekleniyor. Karşılaşılabilecek risklere karşı yolda dikkatli olunması ve kalın giysilerin tercih edilmesi öneriliyor. Trafikte aksama yaşamamak için hava durumunu kontrol etmek kritik öneme sahip.

Doğukan Akbayır

Malatya'da 22 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu soğuk ve karlı. Gün boyunca sıcaklık -4 ile -2 derece arasında değişecek. Hafif kar yağışı bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise -7 derece civarında olacak. Nem oranı %50. Rüzgar hızı saatte 4.1 kilometre olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:40, gün batımı ise 17:38 olarak hesaplandı.

Malatya'da soğuk ve karlı bir gün geçirecek. Dışarı çıkarken kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Üşüme riskini azaltmak önemlidir. Yolda yürürken kayma riskine karşı dikkatli olunmalıdır. Mümkünse tuzlama yapılmış yolları kullanmalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu karlı ve soğuk koşullarla devam edecek. 23 Ocak Cuma günü zaman zaman kar ve hafif kar sağanağı bekleniyor. Sıcaklık -5 ile -1 derece arasında olacak. 24 Ocak Cumartesi günü hafif kar sağanağı ve sıcaklıklar -3 ile 0 derece arasında tahmin ediliyor. 25 Ocak Pazar günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar -3 ile 3 derece arasında değişecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşebilir. Kat kat giyinmek ve vücut ısısını korumak önemlidir. Araç kullanırken yola çıkmadan önce lastiklerinizi kontrol edin. Gerekirse kar lastiği takmalısınız. Ulaşımda aksama yaşanmaması için trafik durumunu önceden kontrol etmek faydalı olur.

Malatya'da 22 Ocak 2026 Perşembe günü ve sonraki günlerde hava durumu soğuk ve karlı gerçekleşecek. Bu koşullara uygun hazırlık yaparak sağlığınızı ve güvenliğinizi koruyabilirsiniz.

